Incendie au CHU de Pointe-à-Pitre, 1.200 personnes évacuées

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 28/11/2017 - Un violent incendie s'est déclaré mardi au Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) vers 15H00 (20H00 heure de Paris), sans faire de victime mais conduisant à l'évacuation de 1.200 personnes, selon la direction du CHU.



Selon les premiers éléments, le feu s'est déclaré au niveau d'un local technique. D'épaisses fumées se dégageaient du bâtiment, selon le directeur général adjoint, Alain Philibert.

"Le service de réanimation, le service de la maternité, les urgences, les étages 3, 4, 5, 8 et 9 ont été évacués", a indiqué la préfecture de Guadeloupe dans un communiqué. "Le reste de l’établissement est en confinement et des reconnaissances sont toujours en cours", a précisé la préfecture.

Les patients du CHU ont été acheminés vers d'autres structures hospitalières partout en Guadeloupe et jusqu'à la commune de Basse-Terre, grâce à l'activation du plan blanc "élargi", a expliqué M. Philibert.

Ce sont au total, "près de 700 patients et environ 500 membres du personnel plus les visiteurs qui ont été évacués", rappelle Alain Philibert, ajoutant que l'hôpital est plein à cette période. Parmi les 700 patients, 450 étaient hospitalisés, le reste étaient en consultation.

Des tentes du Samu et et du Service militaire adapté (RSMA) ont été installées pour faciliter les évacuations et la circulation des ambulances.

"Tous les patients ont été évacués et mis en sécurité", a confirmé la préfecture.

L'incendie dans le local technique, qui n'a pas fait de victime, est circonscrit mais pas encore éteint, selon la préfecture. Il a nécessité l'intervention de 72 sapeurs-pompiers.

Des fumées "se sont propagées dans d'autres parties du CHU par des gaines techniques", selon la préfecture.

Si dans les médias locaux, la vétusté de l'établissement hospitalier est soulignée, "ce n'est pas le sujet" a indiqué le directeur général adjoint du CHU, "on construit un nouveau CHU et dans cinq ans on y sera. Il est vétuste, certes, mais n'importe quel établissement confronté à ce type de situation est obligé de prendre ces mesures-là".