PAPEETE, le 17 novembre 2017- M. Frédéric Poisot, Directeur de cabinet, a représenté le Haut-Commissaire lors de l’inauguration du 17ème salon du livre organisé par l’association des éditeurs de Tahiti et des îles à la Maison de la Culture jusqu’au 19 novembre. L’association des éditeurs de Tahiti, à l’initiative de cette manifestation, bénéficie du soutien continu de l’Etat depuis l’organisation du premier salon en 2001.

Ce sont plus de 5,6 millions de Fcfp de subventions qui ont été versées par l’Etat et notamment le Fonds Pacifique et le Fonds d’entraide aux échanges artistiques et culturels (FEAC).

Le Directeur de cabinet a été accueilli par M. Christian Robert, Président de l’association des Editeurs de Tahiti et des îles. Etaient également présents M. Moetai Brotherson, Député de la Polynésie française, M. Heremoana Maamaatuaiahutapu, Ministre de la promotion des langues et de la culture et M. Michel Buillard, Maire de Papeete.