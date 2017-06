Inauguration de l’exposition "Histoires de la direction des affaires foncières"

PAPEETE, 2 juin 2017 - Le Président Edouard Fritch et le ministre en charge des affaires foncières et de la valorisation des domaines, Tearii Alpha, ont assisté, ce vendredi matin, à l’inauguration de l’exposition intitulée : "Histoires de la direction des Affaires foncières : 1997-2017".



Cette exposition itinérante se tiendra dans le hall d’accueil de l’immeuble Te Fenua du 2 juin au 2 juillet. Elle se poursuivra ensuite, durant un mois, dans les locaux des antennes de Taravao, puis à Raiatea, Tubuai et Nuku Hiva.



Le président Edouard Fritch a vivement remercié les agents de la DAF, ainsi que tous ceux qui ont apporté leur contribution à l’évolution de ce service. Il a mis en exergue une ancienne prière tahitienne, citée par Maco Tevane dans son rapport sur le foncier au CESC en juin1997 : " Que Dieu me préserve des querelles de terre ! ". Le président a souligné combien la terre est un facteur de cohésion sociale pour les Polynésiens car le fenua (la terre) renvoie à la culture et à l’histoire de chaque Polynésien.



Le ministre Tearii Alpha a ensuite évoqué, dans son allocution, la poursuite des efforts entrepris par le gouvernement en matière de service rendu au public par l’administration. Ainsi, des travaux de rénovation du rez-de-chaussée démarreront, courant septembre, afin d’organiser un guichet unique pour les usagers. Un séminaire des affaires foncières articulé autour de l’optimisation du service rendu, de la dynamisation des relations de travail interservices et des perspectives à venir, sera organisé à compter de la semaine prochaine. Il a aussi parlé de la création du fichier réel immobilier pour la sécurisation des titres fonciers et de la prochaine proposition à l’Assemblée de la Polynésie française d’un projet de loi sur le désenclavement des vallées et sur la fiducie foncière.



L’informatisation des données pour un meilleur service



A l’occasion des 20 ans d’activités et de service public rendu aux usagers, la direction des affaires foncières retrace, avec l’exposition inaugurée vendredi matin, quelques-unes des avancées majeures en matière foncières ayant marqué le service de 1997 à ce jour.



La DAF a été créée par la délibération n° 97-87 AT du 29 mai 1997. Elle résulte de la fusion de quatre services : celui des Affaires de terres, du Fichier généalogique, du Cadastre, et celui des Domaines et de l’enregistrement chargé de la conservation des hypothèques.



Le service compte, à ce jour, 137 agents répartis sur les quatre archipels de la Polynésie, qui œuvrent quotidiennement afin de répondre efficacement aux besoins de la population et des professionnels du foncier.



L’évolution de la DAF a été possible grâce au travail effectué par les différents ministres et chefs de services qui s’y sont succédé, apportant leurs contribution, notamment, pour l’informatisation et la numérisation des documents fonciers afin de faciliter la délivrance de l’information foncière à l’usager (fichiers généalogiques, titres de propriété, plans cadastraux …).



L’application Otia ouvre ainsi la possibilité à tous de consulter et très prochainement de commander en ligne tous les documents cadastraux. L’application Tupuna est un outil permettant la consultation des données d’état civil et des informations généalogiques déjà homologués par des décisions de justice. Il faut citer aussi la professionnalisation des métiers liés au foncier par des personnes qualifiées et identifiées, tel que le médiateur foncier, pour un meilleur accompagnement des usagers ainsi que l’installation du tribunal foncier qui aura pour mission de traiter en priorité plus de 800 dossiers en attente.