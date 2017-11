Importation d'ice: 3 à 4 ans de prison ferme

PAPEETE, le 14 novembre 2017 - Ce matin, lors de l'audience correctionnelle, trois individus, dont une ressortissante américaine, comparaissaient pour des faits de "détention, importation de stupéfiants (ice) et importation en contrebande de marchandise prohibée." L'affaire avait débuté le 18 août 2016 par la saisie de 195 grammes d'ice contenus dans une enveloppe adressée à une cliente étrangère résidant à l'hôtel Méridien.



L'affaire avait été renvoyée à plusieurs reprises. Elle a été jugée hier matin lors d'une audience qui a duré plus de 4 heures. Parmi les trois prévenus poursuivis pour importation d'ice et association de malfaiteurs, l'on dénombrait: K. W, une ressortissante américaine âgée de 33 ans, ainsi que deux frères, M. A et T. A, respectivement âgés de 32 et 31 ans.



Les faits remontent au 18 août 2016. Ce jour-là, alors qu'elles ont été informées par les services américains de l'envoi d'un colis Fedex contenant de l'ice, les douanes se rendent à l'hôtel Méridien. Sur place, elles interpellent K. W qui n'est autre que la destinataire de l'enveloppe à l'intérieur de laquelle sont trouvés 195 grammes d'ice emballés dans du cellophane. Le tout étant dissimulé dans une pile de documents.



L'enquête laisse apparaître que le mari de la ressortissante américaine, actuellement détenu en Californie pour trafic de stupéfiants, entretenait des rapports avec la famille des deux frères et ce, depuis plusieurs années. Lorsque M. A avait été condamné en 2015 pour avoir importé 30 grammes d'ice, le mari de la prévenue avait été mis en cause. Il existait donc un lien entre la jeune femme et les deux frères tous les deux connus de la justice pour des affaires de drogue.



Entendue, la jeune femme livre une première version. Elle indique aux enquêteurs que M. A a pris contact avec elle en lui demandant d'importer de l'ice des Etats-Unis où elle réside. Elle l'avait déjà rencontré lors d'un premier voyage à Tahiti. Il lui avait alors remis 6000 dollars au nom d'une dette qu'il avait envers son mari détenu.



Alors qu'elle est de retour en Californie, la prévenue explique que M. A lui a fait parvenir de l'argent via une hôtesse de l'air dans le but d'acheter de l'ice. Dans une seconde version, la jeune femme modifie ses déclarations en indiquant qu'elle était la seule instigatrice de l'importation et que M. A n'avait fait que lui donner un téléphone puisque le sien était tombé à l'eau. Pourtant, ce dernier semblait informé de la situation puisqu'il avait, ce jour-là, demandé à son frère, T. A, de vérifier si des policiers ne se trouvaient pas aux abords du méridien. Faits qui ont donc valu à ce dernier d'être poursuivi par la justice.



Au regard du nombre de versions différentes livrées par la prévenue, le président du tribunal a qualifié l'affaire de "nébuleuse. A l'issue de l'audience, il semblait encore difficile de démêler le vrai du faux.