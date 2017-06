Ils sèchent les cours à Lorient, Emmanuel Macron signe leur mot d’excuse

Les six lycéens, Yoan, Hazal, Juliette, Elouan, Solène et Yaz, 16 ans, n’ont pas hésité à sécher une heure de cours. Ils racontent à Ouest France comment « On s’inquiétait parce qu’on allait être en retard au cours de sport à 13 h 30. On se disait qu’on allait se faire engueuler. À côté de nous, quelqu’un nous a entendus et nous a dit « vous n’avez qu’à faire signer un mot à Macron. » »Chiche ! Yoan a griffonné le mot : « Je soussigné Emmanuel Macron, Président de la République et chef de l’armée, nous autorise à arriver en retard pour me rencontrer. » « On a attendu qu’il passe à côté de nous ». Et Yoan a lancé : « Monsieur le Président, on a un mot à vous faire signer ! » Emmanuel Macron a rigolé. Il a signé en dix secondes et il est parti. Le mot a bien fait rire les équipes du lycée et les élève s'en sont sortis sans punition.