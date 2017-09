Illettrisme : la Polynésie loin d'être épargnée

PAPEETE le 14 septembre 2017 - Dans le cadre des journées nationales de lutte contre l'illettrisme, qui ont lieu du 8 au 15 septembre, le Régiment du service militaire adapté a organisé une conférence sur ce thème. Chaque année en Polynésie, des dizaines de personnes sont repérées en situation d'illettrisme. Des moyens sont mis en place pour s'en sortir.



"J'ai quitté le lycée à 16 ans pour essayer de trouver du travail mais, à part la pêche et le coprah, il n'y avait pas grand-chose. Je n'avais pas non plus les moyens de passer mon permis…" Tauhiti Tepea a choisi ses mots avec précision. Son débit n'est pas tout à fait fluide, le jeune homme est quelque peu stressé au perchoir de l'amphithéâtre du RSMA. Son discours, écrit par ses soins, reste en tout cas la preuve qu'il est possible de se sortir d'une situation d'illettrisme.



Originaire de Tikehau, le jeune homme a choisi d'entrer au Régiment de service militaire adapté de Polynésie française pour accéder à une formation professionnelle. A son entrée, un test de détection de l'illettrisme lui est proposé. Les résultats sont sans appel. "C'est là que je me suis rendu compte que j'avais de grosses difficultés , continue le garçon devant l'assemblée. Il a fallu que je fasse une remise à niveau scolaire et une remise à niveau de moi-même." Après de longs mois de travail, Tauhiti a aujourd'hui un métier et son avenir entre ses mains.



Des jeunes comme lui, le RSMA en recrute chaque année plus de 30 %. "L'illettrisme est un fléau" , lâche le lieutenant-colonel Sandrine Attia, chef de corps du RSMA-Pf. Il touche 7 % de la population en France. "L'illettrisme est une difficulté, j'oserais même dire un handicap au quotidien." Et lutter contre est devenu primordial en Polynésie.

