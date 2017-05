Iles flottantes: Première rencontre internationale Seasteading au Méridien du 15 au 18 mai

La Première Conférence Internationale sur les Îles Flottantes organisée par le Seasteading Institute de Californie aura lieu en Polynésie française les 15, 16, et 18 mai 2017. L’évènement se déroulera à l’hôtel Le Méridien Tahiti, dans la salle de conférence Matisse.Pour cette première édition, le Seasteading Institute réunira une trentaine d’experts locaux et internationaux qui partageront leurs connaissances sur des thèmes innovants tels que l’environnement, les nouvelles technologies, l’éducation et la recherche, la législation, ou l’économie. Ces interventions permettront d’ouvrir la voie à la création de la toute première communauté flottante en Polynésie française.De nombreux invités d’honneur seront présents, à savoir Mr. Francis Vallat, Président du Réseau Européen des Clusters Maritimes, Mr. Lelei Lelaulu, conseiller à la Banque Mondiale, Mr. Jacques Rougerie, architecte visionnaire, le sénateur J. Kalani English de Hawai’i, Mr. Tony Hsieh, PDG deZappos, ou encore Lenick Perennou, chercheuse sur l’architecture flottante en Polynésie.L’accès à la conférence est gratuit pour les résidents de Polynésie française et l’intégrité des interventions sera disponible en streaming live sur YouTube. Bien qu’ouverte gratuitement au public, les places sont limitées; nous vous invitons à vous inscrire au plus tôt​.Les interventions auront lieu le lundi 15 mai de 8h30 à 12h00, le mardi 16 mai de 8h00 à 12h00, et le jeudi 18 mai de 9h30 à 17h00.Vous trouverez le programme détaillé de l’évènement et l’inscription en ligne à l’adresse suivante:Pour tout renseignements complémentaires, merci de contacter: