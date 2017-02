Îles du Vent : la vigilance est levée

PAPEETE, le 4 février 2017. Vendredi, les îles du Vent avaient été placées en vigilance orange puis jaune pour fortes pluies. Ce samedi matin, la vigilance a été levée. Voici les dernières prévisions de Météo France.







ILES SOUS LE VENT :

Pour le week-end, temps bien ensoleillé avec un voile d'altitude et quelques nuages sur les sommets.

Vent faible à modéré de Nord-Est samedi matin puis Est l'après-midi.

Mer peu agitée. Petite houle longue de Nord-Ouest et de Sud.



TAHITI ET MOOREA :

Samedi, ciel ensoleillé et voilé avec les développements habituels en cours de journée sur le relief et les côtes au vent pouvant occasionner une ou deux averses l'après-midi. Dimanche, soleil prédominant avec quelques nuages en montagne. Températures extrêmes prévues : 25 et 31 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de Nord-Est samedi matin puis Est l'après-midi.

Mer peu agitée. Petite houle longue de Nord-Ouest et de Sud.



MARQUISES :

Temps ensoleillé samedi devenant nuageux dimanche avec des averses sur le relief.

Vent modéré d'Est avec des rafales à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de secteur Nord d'1 mètre.



TUAMOTU ET GAMBIER :

Samedi, ciel bien ensoleillé le matin sur l'archipel, devenant passagèrement nuageux l'après-midi sur la moitié Nord Tuamotu avec quelques averses. Dimanche, les nuages restent majoritaires sur les régions Nord de Puka-Puka jusqu'à Takaroa avec des averses parfois orageux tandis qu'ailleurs un temps variable s'installe avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux bas.

Vent modéré de secteur Est. Rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Petite houle longue de Nord-Ouest croisée à une houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre.



AUSTRALES :

Vers Rapa, temps nuageux à très nuageux jusqu'à dimanche soir avec des passages d'averses et de grains, et parfois un risque orageux. Dimanche, les précipitations sont plus marquées surtout l'après-midi. Sur le Nord Australes, le ciel reste encombré le Week-end. Au programme des averses et grains, ils deviennent plus fréquents et parfois orageux dimanche.

A Rapa, vent de secteur Nord faible à modéré. Au Nord, vent de Nord-Est faible à modéré samedi devenant variable faible dimanche.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre.