Il y a 300.000 ans, un gigantesque glissement de terrain au large de l'Australie

Sydney, Australie | AFP | mercredi 07/02/2017 - Les traces d'un gigantesque glissement de terrain sous-marin qui pourrait avoir provoqué un tsunami monumental il y a 300.000 ans ont été identifiées au large de l'Australie, ont annoncé mercredi des scientifiques australiens.



Cet effondrement du talus continental, probablement provoqué par un séisme, a été découvert de façon fortuite par des chercheurs réalisant une cartographie en trois dimensions des fonds marins dans la zone de la Grande Barrière de corail.



Ces scientifiques, qui avaient déjà repéré huit tertres sous-marins " au milieu de nulle part ", ont découvert la vaste cavité dans le talus en reconstituant leur cartographie, a déclaré Robin Beaman de la James Cook University, un des auteurs de cette étude publiée dans le journal Marine Geology.



" Il y a cette gigantesque portion du talus continental qui manque, sur une longueur de 20 km et une profondeur de 8 km ", a-t-il dit à l'AFP.



Ce glissement de terrain, qui a été découvert à 75 km au large d'Innisfail, localité de l'Etat du Queensland, a emporté 32 km carrés de matière, " soit environ 30 fois le volume d'Uluru ", a-t-il ajouté en référence au célèbre rocher australien de 348 mètres de haut, qui est aussi connu sous le nom d'Ayers Rock.



La date du glissement de terrain a été estimée en datant les fossiles de coraux d'eau profonde retrouvés à plus d'un km de profondeur sur les tertres sous-marins. Le plus vieux a été daté à 302.000 ans.



Un tel glissement de terrain pourrait avoir engendré des vagues de tsunami de 27 mètres de haut, dont l'effet pourrait avoir été dissipé par la présence importante de récifs coralliens.



grk/mp/jac/pt