Il tente de faire monter de force une ado de 13 ans dans sa voiture

PAPARA, le 12 avril 2014 - Un homme "aux cheveux longs" circulant à bord d'une Peugeot 206 blanche est activement recherché par la gendarmerie pour ce qui pourrait s'apparenter à une tentative d'enlèvement d'une adolescente, ce mercredi matin à l'arrêt de bus du PK 41.





Une adolescente de 13 ans a vécu une aventure dont elle se serait bien passée, ce mercredi vers 7 h sur le chemin de l'école à l'arrêt de bus du PK 41 à Papara. Un automobiliste qu'elle ne connaissait pas s'est arrêté à sa hauteur et a tenté de la forcer à monter dans sa voiture. Déterminé, l'homme s'y serait repris à deux fois et l'aurait même empoigné pour tenter de l'enlever en la faisant passer par la fenêtre passager du véhicule. Une plainte pour tentative d'enlèvement a été déposée, a confirmé la gendarmerie.



L'automobiliste a fini par prendre la fuite en direction de Taravao, sa potentielle victime lui ayant opposé une farouche résistance en lui donnant des coups de pieds et en le giflant. Toute personne ayant été témoin de la scène ou ayant des informations sur cet "homme aux cheveux longs" circulant à bord d'une Peugeot 206 blanche peut se rapprocher de la gendarmerie.