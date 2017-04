Il parle depuis 14 heures au Sénat américain contre le juge Gorsuch

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 05/04/2017 - Le sénateur démocrate américain de l'Oregon Jeff Merkley occupait mercredi depuis plus de 14 heures l'hémicycle du Sénat des Etats-Unis pour protester contre la confirmation prochaine du juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême.

Comme les règles du Sénat le lui permettent, le sénateur de 60 ans a commencé à parler peu avant 19H00 locales mardi et poursuivait son marathon mercredi à 9H00 (13H00 GMT), debout, évoquant les conséquences de la nomination de Neil Gorsuch sur la plus haute instance judiciaire des Etats-Unis. Personne ne peut lui couper la parole, mais il ne peut pas quitter son pupitre.

Ce type d'intervention évoque une "filibuster", une technique d'obstruction qui permet à un seul sénateur de bloquer les débats pour par exemple empêcher la programmation d'un vote. Mais en l'occurrence, M. Merkley ne bloque rien, car il a surtout parlé de nuit, et parce que le premier vote de procédure sur Neil Gorsuch a déjà été fixé à jeudi matin, un ordre du jour irrévocable.

Les traits tirés, Jeff Merkley s'exprimait mercredi matin plus lentement qu'au début de son intervention, mais avec la satisfaction d'avoir donné un coup de projecteur supplémentaire sur la cause qui l'anime.

"La majorité du Sénat a décidé de voler un siège de la Cour suprême", a-t-il déclaré. "C'est une tactique de guerre partisane".

En mai 2015, le sénateur républicain Rand Paul avait occupé le Sénat, également de nuit, pendant 10 heures et 30 minutes pour protester contre une réforme jugée trop timide des pouvoirs de surveillance de l'agence d'espionnage NSA. En septembre 2013, son collègue Ted Cruz avait quant à lui tenu le micro pendant plus de 21 heures, contre la loi sur la santé de Barack Obama.

Le record de plus de 24 heures date de 1957, par le sénateur de Caroline du Sud Strom Thurmond, quivoulait bloquer une grande loi sur les droits civiques.

La minorité démocrate est presque unanimement opposée à la nomination de Neil Gorsuch à la Cour, mais les républicains sont déterminés à le confirmer au neuvième siège, resté vacant depuis la mort d'Antonin Scalia en février 2016. Ce vote final aura lieu vendredi.

Ultime rebondissement dans la bataille politique autour du juge, le site Politico a identifié mardi soir plusieurs passages factuels apparemment plagiés dans un livre écrit par Neil Gorsuch en 2006 sur l'euthanasie, ainsi que dans un article de recherche de 2000.

La Maison Blanche a dénoncé une "tentative de dernière minute pour salir" la réputation de M. Gorsuch.