"Il faut préparer les mentalités à assumer nos responsabilités" (Oscar Temaru)

Adapter le contenu pédagogique scolaire à l'histoire de la Polynésie



" Nous sommes arrivés à un point où il faut préparer les mentalités à assumer nos responsabilités, c'est le plus important. C'est dans la tête que ça doit se faire, et ça doit commencer par l'école avec un contenu pédagogique adapté à notre pays. Il y a tout un travail de remise en cause à faire en matière d'éducation.



Ça fait 40 ans que je le dis, on doit pouvoir enseigner en même temps le français, l'anglais et le tahitien à partir de la maternelle, et on n'en est pas encore là. Nous sommes un pays à vocation touristique, la plupart des visiteurs qui viennent chez nous parlent anglais. Et tous les scientifiques nous diront : "Plus tôt on apprendra une langue à un bébé, mieux ça sera." On doit apprendre à un enfant à lire à partir de l'âge de deux ans. Au lieu de passer le Bac à 12-13 ans, on le fait à 17-18 ans.



Il faut aussi apprendre la géographie du Pacifique, l'histoire de notre pays avec les combats qui ont été menés, et tout ce que ce pays peut produire. On a mis en place ce qu'on appelle une société de consommation, avec ses conséquences. On parle aujourd'hui des nouvelles maladies de civilisation (diabète, cancers…) qui n'existaient pas avant. Les problèmes d'obésité et de promiscuité également avec nos populations qui ont été entassées dans des lotissements sociaux que j'ai toujours appelé incarcération sociale, les cages à poule.



On oublie que nous sommes des îliens. On doit vivre sur des bateaux, des atolls… Et j'ai une nouvelle à annoncer, il y a un copain qui doit revenir chez nous le mois prochain, et qui s'appelle Mark Anielski pour parler de l'économie du bonheur, c'est un grand économiste qui est réputé dans le monde. C'est ce que nous pratiquons à la mairie de Faa'a, c'est la seule mairie construite en pandanus parce que c'est notre âme, on se retrouve. Quand je vois les mairies de Papeete, de Pirae… non, ce n'est pas nous ça. "