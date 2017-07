"Il est urgent d’agir dans l’optique de plus de sécurité alimentaire"

La Communauté du Pacifique (CPS) est une organisation intergouvernemental d’assistance scientifique est technique qui compte 26 membres.

Dans le cadre de cette assistance scientifique et technique à nos membres, la CPS publie régulièrement des ouvrages dans ses domaines de compétence.

Concrètement, les missions de la CPS sont de soutenir les 22 pays et territoires du Pacifique dans le cadre d’un développement durable en mobilisant la science. La CPS ayant un mandat régional apporte à ses Pays membres une réponse à leurs problématiques tenant compte de leurs spécificités.

La CPS intervient dans plus de 20 domaines qui vont de la géoscience aux ressources terrestres en passant par les pêches, l’aquaculture, le genre, les statistiques, les droits de l’Homme, la foresterie, les minerais en eaux profondes, le changement climatique…

La Communauté du Pacifique compte 26 membres, dont 22 États et Territoires océaniens auxquels elle consacre son action, à savoir : Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Îles Fidji, Guam, Kiribati, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna et quatre des pays fondateurs : Australie, États-Unis d’Amérique, France et Nouvelle-Zélande.

L’organe directeur de la CPS est la Conférence de la Communauté du Pacifique, qui se réunit tous les deux ans. Chaque État et Territoire membre à une voix pour les décisions appelant un vote. La dixième Conférence de la Communauté du Pacifique se tiendra le 27 juillet 2017 au siège de l’Organisation, à Nouméa.

Le Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA), comité émanant de la Conférence, se réunit tous les ans. Les années où la Conférence n’a pas lieu, c’est le CRGA qui est habilité à prendre des décisions en matière de gouvernance. La quarante-septième session du CRGA est prévue les 25 et 26 juillet 2017 et se tiendra juste avant la Conférence.

Les financements proviennent premièrement de nos membres par des contributions et ensuite par divers bailleurs de fonds internationaux tels que l’Union européenne, la banque mondiale, le GIZ… qui décident de financer des projets aux travers la CPS.

La nourriture, aux travers deux thématiques essentielles à l’avenir de la région que sont la sécurité alimentaire et les maladies non transmissibles, est un des axes prioritaires sur lesquels la CPS se mobilise.

Le Pacifique doit faire face aujourd’hui à une véritable crise provoquée par les maladies non transmissibles, il est urgent d’agir dans l’optique de plus de sécurité alimentaire. Il faut réfléchir sur les produits locaux qui peuvent être développés.

Les maladies non transmissibles, diabète, obésité, cancer, hypertension ou autres sont souvent des maladies dues au mode de vie. Elles affectent la population d’un pays dans la force de l’âge, au moment où cette population est la plus productive. Le danger des maladies non transmissible, n’est pas qu’un enjeu de santé publique, c’est également un enjeu économique et sociétal.

