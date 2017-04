Il ébouillante sa copine qui fait la cuisine dans de la vaisselle sale

PAPEETE, le 13 avril 2017 - Un jeune homme de 19 ans a été interpellé par la DSP pour avoir aspergé sa copine d'eau bouillante , mardi dernier. Il lui reprochait de préparer le ma'a dans une poêle où il avait vu des crottes de souris. Elle même lui avait envoyé du beurre chaud à la figure peu de temps avant. Brûlée au dos et au bras au second degré, elle est toujours hospitalisée.



Le tane, en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné pour des violences sur sa compagne en juillet dernier, devait être jugé ce jeudi en comparution immédiate. L'absence de la victime, hospitalisée jusqu'à la semaine prochaine, a conduit le tribunal à renvoyer l'affaire au 15 mai prochain. Le jeune homme a été placé en détention provisoire en attendant, notamment pour éviter le risque de pressions sur la victime.



La jeune femme s'est d'ores et déjà vue délivrer 30 jours d'incapacité totale de travail (ITT). Si l'affaire n'a pas été évoquée au fond à l'audience, il semble que le prévenu, 19 ans, sans grande ressources, ce soit énervé en voyant sa copine "gâcher" la nourriture qu'il avait difficilement ramené à la maison en cuisinant dans de la vaisselle sale. Il y aurait vu des crottes de souris.