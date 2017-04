"Ika Rapa Nui" : le livre des poissons de l’île de Pâques

PAPEETE, 18 avril 2017 - L'ouvrage "Ika Rapa Nui", tout récemment publié au Chili, s'intéresse à la faune ichtyologique de l’île de Pâques.



Format à l’italienne (345mm par 250mm), ce pavé de 204 pages est dû essentiellement à Alfredo Cea, une légende de la plongée sous-marine au Chili, auquel le Français Michel Garcia, co-fondateur du centre de plongée Orca, à Hanga Roa, a prêté main forte.



A 82 ans, Alfredo Cea, chirurgien renommé, a plus d’une corde à son arc puisqu’il est aussi médecin spécialisé en barotraumatisme, plongeur sportif et champion (dans sa jeunesse) de chasse sous-marine du Chili et d’Amérique latine, photographe, cinéaste… Il a effectué des séjours réguliers à l’île de Pâques pendant une quarantaine d’années. Aux côtés du professeur de Hawaii John E. Randall, le N°1 mondial des poissons tropicaux, il a déjà publié un ouvrage scientifique de référence, "Fishes of Easter Island".



Actuellement retraité dans le tranquille village de La Herradura, sur la côte Pacifique, au nord de Valparaiso, Alfredo Cea met en ordre les souvenirs de toute une vie. Et cela vaut aux passionnés de pouvoir profiter de ses talents incontestables de peintre. Une compétence qu'il a mise au service de sa passion, les poissons, en publiant "Ika".



Cet ouvrage (environ 10 000 Fcfp sur internet, sans compter les frais de poste) mérite ces quelques lignes à deux titres : en premier lieu, les passionnés de l’île de Pâques y effectueront une superbe plongée, mi-scientifique, mi-artistique ; et les amateurs de peintures de poissons tropicaux et subtropicaux apprécieront de posséder cet ouvrage qui s’inscrit, en quelque sorte, en résonance avec le magnifique "Poissons des Lagons de Tahiti et de ses Îles" (copyright Archives of Eden, 2003), compilation d’aquarelles à l’histoire pour le moins exotique, un livre devenu une rareté sur le marché.



A noter que les aquarelles d’Alfredo Cea sont, en quelque sorte, noyées dans les notes que l’auteur a prises sur ses découvertes marines tout au long de ses voyages. Un album d’une rare beauté, réservé aux collectionneurs et aux bibliophiles avertis…