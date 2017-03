Ia mana te nunaa soutient Jean-Luc Mélenchon

PAPEETE, le 24 mars 2017. Le parti Ia Mana te nunaa annonce son soutien au candidat Jean-Luc Mélenchon pour la prochaine élection présidentielle.



"Parce que le cœur est toujours à Gauche et parce que la Gauche porte les valeurs humanistes de justice, de solidarité et de partage Ia mana te nunaa a décidé d’apporter son soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 2017", indique un communiqué du parti Ia Mana te Nunaa. "Ia mana te nunaa n’a cessé de dénoncer les privilèges et la corruption de la caste politique et rejoint la proposition de M. Mélenchon de rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption ainsi que le droit de révoquer un élu fautif en cours de mandat à la demande d’une partie du corps électoral". Le parti ajoute que "Jean-Luc Mélenchon reconnaît que l’espace maritime polynésien, 5 500 000 km2 , concourt à la puissance maritime de la France et propose la création d’une université internationale des métiers de la Mer."