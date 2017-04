Ia Mana te nuna'a : "Un soutien naturel" à Jean-Luc Mélenchon

PAPEETE, le 12 avril 2017. Ia Mana te Nuna'a a expliqué ce mercredi les raisons de son "soutien naturel" à Jean-Luc Mélenchon. Le parti appelle au retrait de la candidature de Benoît Hamon.



Le parti Ia Mana Te nuna'a a organisé ce mercredi une conférence de presse pour expliquer son soutien au candidat Jean-Luc Mélenchon. Ce soutien est "naturel" selon Jacqui Drollet, chargé de la formation des militants au sein du parti.

En 2012, l'UPLD, qui regroupe notamment le Tavini Huira'atira et Ia Mana Te Nuna'a, avait appelé à voter pour le candidat du Parti socialiste, François Hollande. Cette fois, il n'y a pas de position commune au sein de l'UPLD. Le Tavini Huira'atira a décidé de son côté d'appeler à l'abstention.



En préambule, Jacqui Drollet a souligné que le "combat de Ia Mana Te nuna'a pour l'indépendance est imprescriptible et inaliénable" . Dans son programme, le candidat Mélenchon annonce vouloir "assurer la tenue démocratique du référendum d’autodétermination prévu en Nouvelle-Calédonie en 2018". C'est ainsi le peuple qui décidera. De même en Polynésie française, Jacqui Drollet précise "Pour l'indépendance c'est le peuple qui décidera. Il faut le conscientiser pour qu'il demande l'indépendance".



A la question : "Quel est le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la Polynésie française?" Jacqui Drollet répond : "Est-ce que vous pensez qu'on lui demande en France ce que vous proposez pour l'Alsace ? Il propose des points d'ordre général qui concernent tous les Français et nous sommes concernés puisque nous sommes Français."

Ia Mana te Nunaa a aussi tenu à "marquer de façon forte son refus" du Front national. " Face à la tentation du repli identitaire glorifié par le Front National (FN), face à l’idéologie raciste et xénophobe fondée sur l’exclusion de l’Autre sur lequel il prospère, Ia mana te nuna’a réitère son opposition aux idées du Front national" .

Jean-Luc Mélenchon prévoit aussi de rendre inéligible à vie tout personne condamnée pour corruption ainsi que le droit de révoquer un élu fautif en cours de mandat à la demande d’une partie du corps électoral. Une proposition qui satisfait le Ia Mana Te nuna'a qui " n’a cessé de dénoncer depuis 40 ans les privilèges et la corruption de la caste politique".



APPEL AU RETRAIT DE HAMON

Jean-Luc Mélenchon poursuit son ascension dans les sondages. Désormais crédité de 18 à 19% d'intentions de vote, il séduit nombre d'électeurs de gauche déboussolés par la campagne du candidat du PS Benoît Hamon et par Emmanuel Macron, naviguant aux marges de la droite. Le leader de la France Insoumise peut sérieusement envisager une qualification pour le second tour si l'on en croit les derniers sondages.

L'inarrêtable ascension de Jean-Luc Mélenchon pourrait en revanche être perturbée par la candidature de Benoît Hamon. Bien qu'il se soit effondré dans les sondages, le candidat socialiste conserve tout de même une importante réserve de voix à gauche qui pourrait manquer au leader de la France insoumise au soir du premier tour. Bien que Benoît Hamon ait toujours refusé de se ranger derrière l'ancien leader du Front de Gauche, les mélenchonistes veulent forcer le destin avec une ultime tentative de persuasion. Ia Mana te Nunaa demande ainsi " à Benoît Hamon de s’effacer au profit de celui qui pourrait être le prochain président de la République française capable de redonner le pouvoir au peuple par la création de la VIe République".

Dans son programme, le candidat de la France Insoumise s’attache à "l’égalité réelle pour les outre-mer" en promettant un "plan pluriannuel d’investissement et de développement des services publics" et la suppression des "exemptions fiscales bénéficiant aux ultra-riches pour les investissements outre-mer". Il propose aussi de doter chacun des territoires d’au moins un lycée professionnel maritime.

L’eurodéputé propose, en outre, de développer « des circuits de distribution publics et la production en coopératives » afin de « libérer les outre-mer des monopoles privés et de la captation de la richesse par la rente » .

A noter que le leader de la France insoumise espère pouvoir mettre en place une nouvelle constitution au bout d'un an, s'il accède à l'Élysée.