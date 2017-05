Hymne à la jeunesse polynésienne

Assurer la diffusion TV / web dans plus 100 pays

Assurer la traduction en 3 langues des commentaires de courses : anglais, français, espagnol

Communiquer en 4 langues avec les 34 pays inscrits ( + portugais)

Toucher 75% de la population de Polynésie française (live TV/web, articles de presse)

Valoriser les partenaires publics et privés

Mobiliser le public sur la Fan Zone à Aorai Tini Hau (30 000 visiteurs attendus)

Les missions ambitieuses confiées à la cellule COM sont établies comme suit :Au plan international« Etudiant à l’ISEPP actuellement en deuxième année de licence Information et Communication. J’ai intégré le COL fin Mars en tant que stagiaire. Ma convention ayant pris fin en Avril, j’ai décidé de suivre le projet jusqu’au bout en tant que bénévole. Je dois dire que les projets menés par le comité sont trop intéressants, passionnants et enrichissants et qu’il est difficile pour moi de quitter mon « stage ». Au fur et à mesure, j’ai eu de plus en plus de responsabilités. Aujourd’hui je suis principalement chargé d’assister notre responsable communication sur la Fan Zone. »Jeune diplômée d’une licence, elle est dernière recrue en date en tant que chargée du protocole. Suite à l’évènement, elle poursuivra un master communication au Canada.De retour au fenua après avoir obtenu un master en communication en France, elle intègre le pôle communication pour un premier pas dans le monde du travail.CALAMEL Jade 19 ans – stagiaireEn première année de école de commerce spécialisée dans le sport business elle effectue son premier stage dans le milieu évènementiel sportif