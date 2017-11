Huit Coréens du Nord échouent sur les côtes japonaises

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 23/11/2017 - Huit pêcheurs se disant nord-coréens ont échoué au nord du Japon après avoir dérivé dans leur embarcation qui avait rencontré des difficultés technique, ont annoncé vendredi les autorités.



Des images de la télévision prises depuis un ponton de la ville de Yurihonjo sur la côte nord-ouest du Japon montraient un bateau de bois équipé d'ampoules électriques nues, utilisées pour attirer poissons et calamars dans la nuit, flottant sur une mer agitée.

"Les huit individus ont dit être partis de Corée du Nord pour pêcher mais avoir dérivé en raison de problèmes mécaniques", a déclaré Hachiro Okonogi, président de la Commission nationale de sécurité publique.

La police locale a précisé à l'AFP avoir été alertée de la présence de ce groupe tôt vendredi et avoir placé les hommes en garde à vue.

Les hommes étaient en mesure de marcher sans aide, a précisé la chaîne de télévision publique NHK.

Les côtes japonaises de la Mer du Japon voient de temps en temps des bateaux nord-coréens à la dérive, dont les occupants sont parfois déjà morts en mer.

Les deux pays ont des relations houleuses, Pyongyang proférant régulièrement des menaces et tirant des missiles à proximité ou au-dessus de l'archipel nippon.

Les gardes-côtes japonais sauvent parfois des pêcheurs de Corée du Nord dans les eaux territoriales.

Ils sont venus la semaine dernière au secours de trois pêcheurs nord-coréens dont le bateau s'était retourné avec ses douze occupants en haute mer. Ils ont également trouvé la semaine dernière une embarcation retournée avec quatre corps à l'intérieur, dont les médias ont dit qu'il s'agissait apparemment de pêcheurs nord-coréens.