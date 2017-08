Honoura et les deux sorcières de Papara

Dans les années 2000, en recensant le patrimoine de Papara, nous avons cherché longuement ces deux rochers en parcourant les rives de la rivière Taharu’u et en interrogeant les riverains.



L’emplacement approximatif du rocher blanc Tauatua a été rapidement trouvé car plusieurs anciens du Comité des sages de Papara connaissaient son existence « à l’embouchure de la Taharu’u ». Il a été par contre plus difficile de le voir pour le localiser précisément car il se cache sous l’eau au milieu des vagues, à une profondeur de 1,50 m environ. Il a fallu attendre une marée particulièrement basse pour le voir émerger dans le creux des vagues. Ce rocher est bien connu des surfeurs qui viennent y prendre pied. S’ils savaient qu’ils piétinent une sorcière pétrifiée, ils éviteraient de trop s’y frotter.



Le rocher noir, rocher Tauarii, était introuvable. Si les anciens connaissaient son histoire, personne ne l’avait réellement vu. C’était d’autant plus délicat que le cours de la rivière Taharu’u avait été déplacé et que la carrière de Papara des années 60 avait bien perturbé le site. Enfin, au bout de plusieurs mois, et après avoir examiné un certain nombre de rochers, un habitant nous a appelé pour nous dire que son grand père lui avait conté l’histoire de ce rocher qui se trouve dans sa cour près de la carrière, pas très loin du lit de la rivière Taharu’u. Il était complètement enfoui dans la végétation comme pour se protéger.