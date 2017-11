Hommage aux pères fondateurs du Conservatoire artistique

PAPEETE, 22 novembre 2017 - Le Paepae et de la salle polyvalente baptisés en mémoire des deux pères fondateurs du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF), Maco Tevane et Claude Malric, ont été inaugurés mardi soir, en présence d'Edouard Fritch etdu ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu.



Le CAPF, Te Fare Upa Rau, a ouvert ses portes le 5 septembre 1979 sous le nom de Conservatoire artistique territorial, et accueillait déjà 314 élèves à sa première année d’exercice. Sa création est née de la rencontre entre deux hommes passionnés : Maco Tevane, à l'époque conseiller du Gouvernement en charge de la Culture, et Claude Malric, qui sera le premier directeur de l'école, et ce jusqu'en 1984. Trente-huit ans après cette première rentrée, le CAPF compte désormais, en 2017, plus de 1900 élèves répartis dans quatre sections principales - arts traditionnels, arts classiques, arts visuels, arts dramatiques - avec également deux nouveaux départements, le département Jazz et le département Musiques actuelles.



Afin d'honorer la mémoire de ses pères fondateurs, le directeur de l'établissement, Fabien Dinard, a proposé de consacrer deux espaces portant leurs noms dont un Paepae, une scène à ciel ouvert qui porte le nom de "Paepae a Tevane", et un second espace, situé face à l'entrée principale, récemment rénové et insonorisé, qui porte le nom de "Salle polyvalente Claude Malric".



Maco Tevane, père de l’actuel ministre de la Culture, était un homme de lettres et de théâtre qui savait utiliser la scène pour exprimer son talent et donner vie à ses personnages. Le Paepae a Tevane correspond donc à l’expression de sa personnalité hors du commun. Quant à Claude Malric, la salle qui porte désormais son nom, rend hommage à son engagement pour que le projet de Conservatoire puisse voir le jour.



La Polynésie a toujours été une terre où l'amour et la pratique de la musique coulent de source et, dans ce contexte, le CAPF a donc pour mission d’enseigner et de transmettre la passion de la culture au plus grand nombre, notamment auprès des plus jeunes. La plaque du « Paepae a Tevane » a été dévoilée lors de la soirée et, lors de cette cérémonie d’inauguration, un orero était également prévu pour évoquer l'histoire du Conservatoire.