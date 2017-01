Hollande en hausse, Macron en tête des personnalités (sondage)

Paris, France | AFP | vendredi 06/01/2017 - La popularité de François Hollande (+6) est en nette hausse un mois après sa décision de ne pas briguer un second mandat à l'Elysée et Emmanuel Macron reste en tête du classement des personnalités, selon un sondage BVA diffusé vendredi.



Avec 24% d'opinions positives, le chef de l'Etat retrouve son niveau de janvier 2016, mais son image s'améliore essentiellement auprès des sympathisants du Parti socialiste (71%, +21).



Un mois après son arrivée à Matignon, Bernard Cazeneuve conserve 51% de bonnes opinions, mais perd 8 points par rapport à un précédent sondage réalisé au lendemain de sa nomination, selon cette enquête pour La Tribune et Orange.



En légère baisse, Emmanuel Macron (-1) se maintient en tête du classement des personnalités dont les Français souhaitent qu'elles aient "davantage d'influence", avec 44% d'opinions positives. Il creuse l'écart avec ses poursuivants, qui dégringolent un mois après la primaire de la droite : François Fillon perd 5 points à 35%, Alain Juppé et Nathalie Kosciusko-Morizet en perdent 7 à 31%. Jean-Luc Mélenchon gagne 2 points à 31% également, Benoît Hamon 4 à 28% et Marine Le Pen 1 à 27%.



Avant la primaire à gauche, Manuel Valls arrive en tête auprès des sympathisants PS, avec 50% de bonnes opinions, devant Benoît Hamon (44%), Arnaud Montebourg (40%) et Vincent Peillon (32%). L'ordre est inversé auprès des proches de l'ensemble de la gauche, avec Benoît Hamon (50%) devant Arnaud Montebourg (44%), Manuel Valls (33%) et Vincent Peillon (31%).



Emmanuel Macron (60%, +3) arrive en deuxième position derrière François Fillon (68%, -7) auprès des proches de la droite et du centre.



Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 janvier auprès de 1.210 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.