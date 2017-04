Hinatea Blais élue Miss Moorea 2017

HAAPITI, 9 avril 2017 - Hinatea Blais a été élue Miss Moorea 2017, samedi soir après plus de deux heures de spectacle au Tiki Village. Le podium est complété par Rarahu Vernaudon, première dauphine et Nanihi Maau Teihotaata ,deuxième dauphine. Manulani Harehoe décroche le titre de Miss Heiva Moorea 2017.



Hinatea représentera donc la commune de Moorea à la soirée d'élection de Miss Tahiti 2017, en juin prochain. " Je ne m’attendais pas à gagner car toutes les autres candidates étaient aussi belles que moi ", a réagi Hinatea Blais après avoir été couronnée reine de beauté de Moorea, samedi soir. " J’étais très stressée devant le public lors du premier passage. Mais le fait d’avoir eu à faire une prestation de danse traditionnelle en tenue de ville m’a libéré pour la suite. J’avais déjà l’habitude de danser en public. Je suis très honorée de représenter mon île de Moorea ".



L’élection de la nouvelle Miss Moorea 2017 s’est déroulée au Tiki Village dans la commune associée de Haapiti.



Pour cette soirée placée sous le thème de la beauté du cocotier, six candidates, âgées de 18 à 21 ans, étaient en lice pour tenter de succéder à Raina Agneray, la lauréate de l’édition 2016.



Pour séduire le jury ainsi que le public, venu nombreux, les prétendantes devaient effectuer trois passages, en tenue de ville, en maillot de bain et vêtues d'une robe végétale.



Apres plus de deux heures de spectacle, c’est finalement Hinatea Blais, âgée de 20 ans et originaire de Paopao, qui a décroché le titre tant convoité.



Rarahu Vernaudon, la première dauphine, et Nanihi Maau-Teihotaa, la deuxième dauphine complètent le podium de cette édition 2017.