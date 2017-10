Heiva tārava, la 3ème édition donne la voix aux Australes

3 questions à Myrna Tuporo dite mama Iopa, spécialiste en Tārava



Y-a-t-il des tārava dans tous les archipels ?

" Oui ! Nous avons organisé un heiva tārava Tahiti puis un heiva tārava Raromatai avant le tārava Tuhaa pae, mais les Marquises et les Tuamotu Gambier ont aussi leur chant. J’irais même plus loin, chaque île de chaque archipel a son tārava. Chacun ayant ses propres caractéristiques, sa propre façon de chanter. Si des groupes des Marquises ou des Tuamotu Gambier se manifestaient on pourrait organiser un heiva tārava. "



C’est troisième édition, le public grandit, évolue-t-il ? Est-il plus sensible ?

" Je vais parle pour les Polynésiens, certains ne connaissent pas le tārava. Je vais même parler pour Rurutu, mon île, les jeunes là-bas ne connaissent pas leur langue, leur culture, leur chant. Ils se mettent à l’écart, me disent c’est vieux, on s’ennuie. Ils ne voient pas l’importance de tout cela. "



Et qu’est-ce que cela implique-t-il ?

" Le chant est au cœur de tout. Un cercle vicieux s’installe. Si on ne parle pas sa langue, on ne s’intéresse pas au chant. Or, le tārava raconte l’histoire de son pays et donc son histoire. Si on ne chante pas, on ne peut pas s’intéresser à son histoire. Le chant permet par ailleurs de mieux connaître sa langue. "