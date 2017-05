Heiva : Une répétition de Hi'o Ate'a interrompue pour nuisances sonores

C'est une connerie. Quand on voit une centaine de jeunes de toutes classes sociales réunis sacrifier plusieurs soirées de la semaine pour venir aux répétitions et qu'on empêche cette répétition-là. Je me dis que quelque ne va pas. Le heiva c'est un moyen de retenir les jeunes, d’éviter que ces jeunes fassent des bêtises. Si on veut parler de danse, de culture, si on voulait tuer cette culture, on ne procéderait pas autrement.

"Il y a beaucoup d'incohérence, on parle de danseurs à l'étranger, nous sommes contents de voir nos groupes au heiva, mais nous faisons tous pour empêcher nos groupes de s’entraîner. Je pourrais même parler de schizophrénie. Je ne sais pas où on va là. Ça fait plus de 10 ans que ce genre de situations se reproduit, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ce soit clair, on veut du heiva ou pas ?

'est tous les ans la même chose, il y a toujours des gens qui se plaignent. Malheureusement, ces gens-là n'ont toujours pas compris que le heiva fait partie de la culture polynésienne et il faudrait qu'ils se mettent dans la tête qu'ils sont en Polynésie. De toute façon, ceux qui râlent sont toujours les premiers à aller acheter leur billet."



culturelles

S'ils nous retirent les moyens de nous préparer et de nous entrainer comment veulent-ils que nous présentions un spectacle digne de ce nom. Là c'est simplement pour se diriger vers la fin du heiva. Avec des actes comme celui-là, quelque part c'est notre culture qu'on détruit"