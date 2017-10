Hawaiki Nui 2017 – La 26e édition s’annonce plus belle que jamais

Parole à Alfred Mata, directeur de course :



Quelles sont les nouveautés ?



« Pour cette 26e édition, nous avons voulu valoriser les vétérans homme et femme. Il y a de plus en plus de participants dans ces catégories. Ils auront eux aussi leur maillot jaune sur chaque étape. L’autre nouveauté, c’est le site de départ de la course des juniors et des femmes puisqu’ils partiront de Taputapuatea. On alterne chaque année avec Tumaraa, selon l’accord entre le comité et les trois communes de Raiatea. »



Les questions de sécurité restent importantes ?



« La coordination entre la gendarmerie et les officiels s’améliore d’année en année. Un arrêté a été adopté par le Pays, nous remercions au passage la DPAM qui définit une zone pour les va’a et les bateaux officiels et une autre pour les bateaux accompagnateurs. On essaye chaque année d’améliorer tout ça. On croise les doigts, puisqu’il n’y a jamais eu d’accident à Hawaiki Nui. »



Un appel à la prudence est lancé ?



« C’est sûr. Cet appel est adressé à tous mais spécialement à ceux qui viennent en spectateurs, ceux qui viennent tout juste d’avoir leur permis bateau par exemple et ceux qui font un peu les fous sur l’eau. Pour les bateaux des officiels, le comité organisateur fait appel chaque année aux pêcheurs car ils connaissent la mer, ils maîtrisent leur bateau et nous n’avons jamais eu de problème. Je renouvelle donc mon appel général à la prudence. Mauruuru maitai. »