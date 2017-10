Handicap et troubles de l'apprentissage : des Assises pour briser le silence

"Nous parlons bien de handicaps invisibles, décrit Claudine Zaghda, la présidente de l'APdys, ce n'est pas sans raison. Nous en parlons très peu, c'est vraiment caché en Polynésie."



Même son de cloche du côté de l'association entre deux mondes. Les troubles autistiques restent difficiles à évoquer entre les parents et le corps enseignant. Ces questions seront abordées autour de la thématique du handicap. Les présidentes et mères de famille espèrent ainsi faire naître le débat et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. "Au cours de cet atelier, l'idée est d'avoir un échange concret avec les professionnels pour dégager des axes de travail et pouvoir mettre en place des choses concrètes comme des formations par exemple" , continue Caroline Bravi.



Les présidentes d'association souhaitent par la même occasion sensibiliser les parents même à cette problématique. Autour d'elles, certains ne veulent pas voir le problème et préfèrent abandonner. "Les parents doivent prendre conscience qu'ils ont leur rôle à jouer, il ne faut pas laisser tomber les enfants. Un enfant qui est en difficulté scolaire, ce n'est pas un idiot. C'est un enfant qui a besoin d'aide" , affirme Claudine Zaghda.



Les troubles de l'apprentissage et handicaps, s'ils ne sont pas pris en charge, peuvent conduire l'élève à l'échec scolaire. Pour cette maman, l'enfant peut se retrouver alors entraîné dans la spirale de la drogue et de la violence. "Tout est lié. Une partie de la violence est due aussi à des troubles de l'apprentissage qui n'ont pas été détectés" , déclare de la présidente de l'APdys.



La Fapeep souhaite mobiliser un maximum de personnes pour ces Assises : parents d'élèves, enseignants, professionnels de l'éducation et tout autre acteur de la communauté éducative. Le but est ainsi d'avoir un regard croisé sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Caroline Bravi et Claudine Zaghda en sont persuadées, en matière de handicap et de troubles de l'apprentissage, il reste pas mal de chemin à parcourir.