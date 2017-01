Hainan Airlines lance une route sans escale entre Shenzhen et Auckland

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 3 janvier 2017 -- Le nouveau vol inaugural sans escale de Hainan Airlines a décollé de l'aéroport international Bao'an de Shenzhen en Chine et a atterri à l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande le 30 décembre 2016, après un voyage de 11 heures. Le vol, exploité par un Airbus A330, a servi d'annonce du lancement officiel d'un vol sans escale de Hainan Airlines entre Shenzhen et Auckland. Le nouveau service renforce le réseau intercontinental de la compagnie aérienne et s'ajoute au nombre de choix opportuns pour les passagers de vols internationaux.



Une grande cérémonie d'accueil des passagers du vol inaugural a été organisée par Hainan Airlines à l'aéroport d'Auckland. Le consulat général de la République populaire de Chine à Auckland représenté par le consul général en exercice, Luo Binhui, le PDG de l'aéroport d'Auckland, Adrian Littlewood, le président de Hainan Airlines, Sun Jianfeng, ainsi que les clients VIP de Hainan Airlines et des organes de presse reconnus ont pris part à la cérémonie d'accueil, pour célébrer le moment passionnant du voyage inaugural d'un service sans escale de Hainan Airlines entre Shenzhen et Auckland. Une dance Maori des plus représentatives a montré, pendant la cérémonie d'accueil, la véritable culture Maori et les caractéristiques de la Nouvelle-Zélande aux touristes et aux invités. Le nouveau service devrait fournir un moyen de transport pratique pour les échanges politiques, économiques et culturels, et promouvoir la collaboration et la prospérité conjointe entre les deux régions.



Les avions qui couvrent la route Shenzhen-Auckland sont tous des Airbus A330 à large fuselage avec de spacieuse cabines. La compagnie aérienne offre à ses passagers de Classe Affaires des sièges intégralement inclinables à 180 degrés et longs de 74 pouces (1,88 m) équipés d'une fonction massage intégrée, un large écran LCD HD, un écran tactile individuel TV LCD et un éclairage pour la lecture réglable, le tout complété par un menu gastronomique qui comporte tout un choix de plats occidentaux et orientaux. Tout cela garantit une expérience confortable et plaisante aux voyageurs. En plus des services cinq étoiles de Hainan Airlines, les voyageurs choisissant la nouvelle route pour leur voyage en Nouvelle-Zélande auront aussi accès à une gamme d'avantages, dont des forfaits de voyage tous compris, un accès prioritaire aux choix des sièges, un service privé de limousines et des cabines améliorées.



Hainan Airlines accorde une importance particulière au lancement de ses nouvelles routes vers l'Océanie. Auckland est la troisième destination de la compagnie aérienne en Océanie après Sydney et Melbourne, ainsi que la première destination en Nouvelle-Zélande. Le nouveau service devrait faciliter considérablement les échanges et la collaboration en termes de culture, d'économie, de commerce et de tourisme entre les deux villes, mettant ainsi en avant le soutien que Hainan Airlines apporte dans le renforcement des échanges mutuels entre la Chine et la Nouvelle-Zélande.



Horaire des vols Shenzhen-Auckland de Hainan Airlines :

(Toutes les heures de départ et d'arrivée sont exprimées en heure locale)



Numéro de vol Avion Jours Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée



HU7931 330 Mardi, jeudi, samedi Shenzhen 13 h 55 06 h 30 + 1 Auckland



HU7932 330 Mercredi, vendredi, dimanche Auckland 08 h 30 15 h 25 Shenzhen