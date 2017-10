Hainan Airlines à la conquête du ciel polynésien

PAPEETE, le 23 octobre 2017 - Samedi, deux vols charter de la compagnie chinoise se sont posés sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Si peu d'informations ont filtré de la part des cadres de la société, il semblerait tout de même que ces vols puissent être les tests pour une ligne régulière entre la Chine et Tahiti.



68 passagers du vol charter de la compagnie Hainan Airlines en provenance de Shenzhen/Auckland sont arrivés ce samedi matin à Tahiti. Il était un peu plus de 8h30 quand l'appareil a atterri sur la piste de l'aéroport de Faa'a. Plus tard, dans l'après-midi, un autre appareil de la compagnie s'est posé à son tour. Celui-ci était en provenance d'Hong-Kong. Le président du Pays, Edouard Fritch, la ministre du Tourisme et un groupe de danse ont accueilli les passagers. Seuls quelques curieux ont prêté attention au spectacle et ont accepté l'invitation à danser.



Les voyageurs sont majoritairement des cadres et des salariés de la compagnie Hainan Airlines. Ils sont en Polynésie jusqu'à jeudi pour un séminaire d'entreprise.