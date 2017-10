HALLOWEEN Sixième édition de la "fête du potiron" à Papeete

PAPEETE, le 25 octobre 2017 - A l'approche de la soirée d'Halloween, qui aura lieu le 31 octobre, l'association Papeete centre-ville (PCV) en partenariat avec la Chambre de l'agriculture, la ville de Papeete, la CCISM et les commerçants de Papeete organisent, pour la sixième fois consécutive, l'évènement "Halloween: la fête du potiron à Papeete."



Du 27 au 28 octobre, à l'occasion d'Halloween, deux jours de fête seront organisés dans le centre-ville de Papeete. Au centre Vaima, à la Promenade de Nice, au marché de Papeete, à la place Notre Dame, dans le quartier du commerce et dans les rues de la ville, les tahitiens pourront profiter de nombreux jeux et concours: concours du plus gros potiron, concours de déguisement pour les enfants, concours de déguisement pour les poneys, concours de potirons sculptés. Outre l'idée de dynamiser l'ambiance dans Papeete, l'évènement a pour but de promouvoir le potiron et de valoriser sa filière de production afin que ce produit local, qui possède de multiples valeurs nutritives, soit mieux intégré dans la consommation quotidienne des familles et des écoles.



Pour cette sixième édition de la "fête du potiron", un marché "nature" avec des produits naturels et sans pesticides prendra place sur la promenade de Nice. Si l'expérience est concluante, l'opération pourrait avoir lieu une fois par mois sur le modèle de la Nouvelle-Calédonie.