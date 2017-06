Guyane: arrestation de membres des 500 Frères après le blocage du centre des Impôts

Cayenne, France | AFP | mardi 06/06/2017 - Des membres des associations "500 frères" et "Trop Violans", parties prenantes du mouvement ayant paralysé la Guyane cinq semaines, ont été arrêtés mardi après le blocage d'un centre des impôts à Cayenne pour soutenir les grévistes de l'hôpital, a-t-on appris de sources concordantes.

"Six personnes" selon le parquet ont été placées en garde à vue durant plusieurs heures mardi, dont au moins quatre membres "des 500 frères" ainsi que le président de Trop Violans, a constaté l'AFP au moment de leur sortie du commissariat de Cayenne vers 13h30 (18h30 à Paris).

Ils ont été accueillis par les vivats de 200 à 300 personnes rassemblées devant le commissariat, dont plusieurs candidats aux législatives, des représentants du comité "Pou Lagwiyann dékolé" (Pour que la Guyane décolle), qui a mené le mouvement de blocage en mars et avril pour obtenir un rattrapage économique et social avec la métropole, ou encore le sénateur (apparenté PS) Antoine Karam.

Dans un communiqué, le procureur de Cayenne Eric Vaillant a précisé que ces 6 personnes avaient été placées en garde à vue pour "dégradation de biens publics, entrave à la circulation, entrave à la liberté de travailler, dissimulation du visage lors d'une manifestation" et pour l'un d'entre eux, en plus, "port d'arme de catégorie D (poing américain) et menaces".

"Il ne nous a pas été infligé de poursuites", a indiqué à l'AFP Stéphane Palmot, le président des 500 frères, dont la particularité est de mener des actions vêtus de noir et cagoulés. "Les gardes à vue ont été levées mais l'enquête se poursuit", a précisé le procureur.

Plusieurs personnes ont manifesté mardi matin devant le centre des finances publiques à Cayenne où, suite au mouvement social, le délai pour déposer sa déclaration d'impôts papier avait été prorogé au 6 juin.

Selon le préfet de Guyane, Martin Jaeger, joint par l'AFP au téléphone, les manifestants ont enflammé des palettes devant l'entrée pour soutenir les grévistes du centre hospitalier.

"Il s'agissait de manifester d'une autre manière contre la situation de l'hôpital de Cayenne" a déclaré Francesca Félix, secrétaire générale des 500 frères.

Le Centre Hospitalier André Rosemond de Cayenne (CHAR) est touché par un mouvement social depuis plus de deux mois. A l'appel du syndicat UTG Santé, une partie du personnel est en grève pour réclamer plus de moyens et d'effectifs supplémentaires.

Outre "un trouble à l'ordre public", cette action constituait "un danger pour le centre des impôts", au dernier jour de dépôt de la déclaration d'impôts, a précisé le préfet.

Depuis jeudi, des membres de Trop Violans et des 500 frères bloquaient déjà l'entrée de l'Agence régionale de Santé, que les forces de l'ordre ont débloqué jeudi selon le préfet.

Suite à cette action, le centre des impôts "n'a pas pu ouvrir", le personnel estimant que "les conditions de sécurité ne sont pas assurées", a précisé M. Jaeger, rappelant que le centre a fait l'objet de "plusieurs tentatives d'incendie" pendant la crise sociale.

Dans un communiqué, le collectif Pou Lagwiyann dékolé a exprimé son "soutien" aux manifestants interpellés.

Le préfet avait annoncé vendredi que les 20 millions d'euros de "provision d'urgence" prévus dans l'accord de Guyane pour soutenir la trésorerie de l'hôpital de Cayenne seraient versés d'ici le 30 juin.

Cette action intervient alors qu'une "mission d'expertise en ressources humaines" a été envoyée pour trouver une solution à ce conflit social.

"Nos constats restent les mêmes : des effectifs insuffisants. Des conditions de travail et d'accueil des usagers indigne", a déclaré à l'AFP Rodrine Joseph du syndicat UTG santé.