Grippe aviaire: un zoo russe abat tous ses oiseaux

Moscou, Russie | AFP | lundi 09/01/2017 - Un zoo russe a abattu tous ses oiseaux, dont des perroquets, cygnes et canaris, après la mort d'une trentaine d'entre eux, infectés par la grippe aviaire, ont indiqué lundi les autorités locales.



Le zoo de Voronej, situé à quelque 450 km au sud de Moscou, a dû abattre 141 oiseaux après que 35 autres y sont morts de la grippe aviaire en janvier, ont affirmé les autorités dans un communiqué cité par les agences de presse russes.



Contacté par l'AFP, le zoo s'est refusé à tout commentaire.



Parmi les oiseaux abattus figurent des perroquets, des cygnes, des faisans et des canaris, selon les agences russes.



La Russie a déjà procédé à l'abattage de 160.000 dindes à Rostov-sur-le-Don (sud) depuis fin décembre après la découverte de la grippe aviaire dans un élevage local, a rapporté lundi le quotidien économique Vedomosti.



Actuellement, 17 pays européens ont fait une déclaration à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) sur la présence de foyers du virus H5N8 de la grippe aviaire sur leur territoire: Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pays Bas, Pologne, Roumanie, Serbie, Suède, Suisse, République Tchèque et Royaume-Uni.



La souche H5N1 de la grippe aviaire a tué plus de 420 personnes, essentiellement en Asie du Sud-Est, depuis sa première apparition en 2003.



Pour sa part, la souche H7N9 de la grippe aviaire a tué plus de 200 personnes depuis son apparition en mars 2013 en Chine.