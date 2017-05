Grève : tous les vols de jeudi annulés sauf Tahiti, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa et Rarotonga (MAJ mercredi 17 à 22:00))

PAPEETE, le 18 mai 2017- En raison des mouvements de grève qui paralysent l'ensemble des structures aéroportuaires du Pays, l'ensemble des vols intérieurs et internationaux sont annulés ce jeudi 18 mai 2017 sauf les vols assurant les liaisons entre Tahiti, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa et Rarotonga.Pour le moment les départs et arrivées des vols Air Tahiti nui initialment prévus ce jeudi sont programmés vendredi dès minuit, mais es modifications pourraient encore se produire.Retrouver toutes les horaires des vols modifiés en temps réels sur le site de l'aéroport de Tahiti Air Tahiti informe sa clientèle, qu’en raison de la grève des pompiers, il est confrmé que seuls les vols entre Tahiti, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa et Rarotonga opèreront ce jeudi 18 mai 2017. Les vols vers les autres destinations sont annulées.AIR TAHITI, ou votre agence de voyages intermédiaire, vous informera des modifications vous concernant, sous réserve de disposer de vos contacts.Les passagers n'ayant pas précisé de coordonnées lors de la réservation, sont priés de se mettre en relation avec AIR TAHITI/service de Vente à Distance, pendant les heures ouvrées (tél. 40 86 42 42) ou avec leur agence de voyages.Ce programme est cependant susceptible d'être modifié à tout moment, en fonction de l'évolution de la situation. Le reste du programme est pour l'instant inchangé.Air Tahiti Nui invite ses clients de bien vouloir se présenter aux comptoirs d’enregistrement 3h avant le départ.Air Tahiti Nui regrette les inconvénients causés par cette situation indépendante de sa volonté et invite ses clients à consulter son site internet www.airtahitinui.com ou à contacter l'Aéroport de Tahiti au 40 86 60 61 pour toute information sur les horaires.Par ailleurs, un standard est mis en place par le ministère du tourisme.• Standard Ministère du Tourisme : 40 50 88 60