Grève effective au Conrad et préavis de grève à Wing Chong

PAPEETE, le 26/06/2017 - Aucune rencontre n'a eu lieu entre la direction du Conrad à Bora Bora et les syndicalistes de O Oe To Oe Rima, ce qui a rendu effectif le préavis de grève ce lundi à 0 heure. De leur côté, la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) a déposé jeudi dernier un préavis de grève à Wing Chong, avec 10 points de revendication. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective mercredi à 0 heure.



Plus d'une trentaine de salariés, issus pour la plupart du service de la restauration au Conrad à Bora Bora, sont en grève depuis ce lundi à 0 heure. Une première rencontre a été entamée vendredi dernier entre la direction et le syndicat O Oe To Oe Rima, mais elle a tourné court. " La direction veut discuter uniquement avec notre déléguée syndicale, ce que nous refusons parce qu'elle est nouvelle. Nous, nous voulons que d'autres personnes soient aussi présentes, comme la secrétaire de la fédération et sa délégation ", justifie Tunia Terevaura, 1er secrétaire général adjoint de O Oe To Oe Rima.



Une doléance qui a été refusée par la direction.



Et si cette grève n'affecte pas réellement les activités de l'hôtel - selon la direction - le syndicaliste tient à préciser que d'autres personnes pourraient rejoindre le mouvement les jours qui viennent.



Le syndicat O Oe To Oe Rima revendique 15 points, dont le reclassement/revalorisation de l'ensemble des salariés, l'augmentation de salaire à hauteur de 10 % du salaire de base ou encore les indemnités de départ à la retraite à hauteur de 100 % par année de service…



MENACE DE GREVE À WING CHONG



À Tahiti, un autre préavis de grève a été déposé la semaine dernière à Wing Chong, mené cette fois-ci par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP).



Dix points de revendication sont ainsi mis en exergue, tels que les horaires de travail et les frais de repas lors des livraisons sur Moorea et tout autour de l'île de Tahiti, la revalorisation de la prime d'encaissement des chauffeurs et des caissières, la révision de la situation du personnel, la prime de pénibilité ou encore les indemnités de congés payés.



Des réunions ont eu lieu en fin de semaine dernière sans aucune issue favorable. Si la direction et les syndicats ne trouvent pas d'accord, la grève sera effective ce mercredi à 0 heure.