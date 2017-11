Grève effective à la Dépêche et à la Cuisine centrale de Papeete

PAPEETE, le 22/11/2017 - Échec des négociations ce mercredi entre les syndicats Csip – O Oe To Oe Rima et les directions des différentes sociétés où des préavis ont été déposés, en fin de semaine dernière. La grève est donc effective à partir de jeudi 0 heure, pour une durée illimitée.



Les trois sociétés du Groupe La Dépêche de Tahiti (Imprimerie, Centrale tahitienne de distribution (CTD) et la Dépêche) sont touchées par une grève menée par les syndicats Csip et O Oe To Oe Rima.



Les négociations entamées ce mercredi après-midi non pas abouti. Plusieurs revendications étaient mises en avant par les syndicalistes, telles que le versement du salaire avant le 8 de chaque mois, la mise en place d'un audit financier et social des sociétés ou encore, l'avenir des salariés de ces entreprises.



Après avoir rencontré successivement les trois directions, aucune issue favorable n'a été trouvée.



Pour l'imprimerie et la CTD, ils sous-traiteraient pour La Dépêche. En clair, si celle-ci ne paie pas ses factures en temps et en heures, eh bien, les salaires tomberont en retard.



Du côté de La Dépêche, les syndicalistes ont négocié avec le représentant de la société, à savoir Bertrand Prévost. Selon les syndicalistes, au sujet des heures supplémentaires, ce dernier aurait affirmé que les salariés étaient d'accord de faire des récupérations. Concernant cette fois-ci, l'avenir des salariés, toujours selon les syndicalistes, le représentant de la Dépêche de Tahiti aurait assuré qu'aucun licenciement n'était prévu. " Ils seront répartis dans d'autres sociétés ".



Aujourd'hui, ces trois sociétés emploieraient une centaine de salariés, " un peu moins d'une cinquantaine par société ", indique Gisèle Teheiura de la Csip. Combien partiront en grève dès ce jeudi ? Réponse dans le cours de la journée.