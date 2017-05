Grève des pompiers : les syndicats attendent un projet de protocole

Pour l'instant, en dépit du non-respect par les grévistes des réquisitions prononcées le week-end dernier par le haut-commissariat, la société ADT parvient à garder un semblant d’activité. Sur les 32 pompiers de l’escadron de Tahiti-Faa’a, 28 sont en grève et la plupart en arrêt maladie. Un fond d’activité est provisoirement maintenu grâce à quatre non-grévistes et au secours volontaire d’agents des autres aérodromes d’ADT. Pour l’instant, tous les vols long-courriers ont pu être assurés, malgré des retards, sur la plate-forme aéroportuaire de Faa’a.



Les négociations ont repris hier en début d'après-midi. Après près de quatre heures de discussion, Atonia Teriinohorai, du syndicat O Oe to oe Rima a indiqué : "Les discussions se sont très bien passées car nous avons pu quand même avancer sur certains points. Maintenant, nous attendons un projet de protocole pour demain. En attendant, la grève est maintenue."



La question des primes a aussi été débattue. Par rapport à ce point, les représentants syndicaux préfèrent attendre de voir ce que comportera le document. "En ce qui concerne l'accord d'entreprise, la direction maintient sa position comme nous maintenons la nôtre." À Tahiti-Faa'a, le quatrième jour de grève s'est achevé sur un statu quo.