Grève des médecins hospitaliers : les négociations patinent

Les différentes parties ont quitté la salle des négociations peu avant 20h00. Après plusieurs heures de dialogue, ce sont des visages fatigués et tendus qui sont sortis de la salle. La ministre de la fonction publique a d’ailleurs refusé de s’exprimer. Les négociations ont pu aboutir sur certains points, d’autres points bloquent comme la question de l’ancienneté. Néanmoins les médecins ont demandé à avoir l’accord de leur base pour toute prise de décision. Par ailleurs, ils demandent la signature du président .

Le ministre de la santé quant à lui s’est exprimé de manière plus apaisée: « Une rencontre très conviviale. Nous avons passé quelques heures à parler de différents problèmes qui sont à la fois statutaires, budgétaires, sur le statut de l’hôpital lui même, des établissements de la santé publique, sur le statut des praticiens hospitaliers. Les praticiens hospitalier doivent se réunir demain matin, et c’est demain qu’ils nous diront si nous avons abouti à un accord ou non. »



Marc Levy s’est dit déçu, il dresse un bilan plus que mitigé, « nous sortons de plusieurs heures de négociations. Le protocole d’accord signé en 2016 est remis en cause. Il a fallu inciter pour comprendre qu’il était remis en cause. La reprise d’ancienneté est amputée d’un certain nombre de conditions qui avaient été acceptées en connaissance de cause puisqu'il y avait la signature du ministre de la fonction publique de l’époque avec les vérifications des services juridiques. Le changement de personne change les interprétations. Pour les autres points, il y a des blocages. Il y a véritablement un esprit de main mise sur les revendications des praticiens hospitaliers. Ils ont transformé cela en directives ministérielles alors que nous sommes en négociations, il y a eu un déni d’un certain nombre de points. Il y a des considérations professionnelles sur lesquelles le ministre de la santé et les praticiens hospitaliers étaient en phase. Sur la réalisation pratique et sur la mise en place de la réalisation du fonctionnement à la fois pour le statut des praticiens hospitaliers et le fonctionnement de l’hôpital , il y a un décalage considérable entre la modernité mise en place depuis des années d’un point de vue médical et des structures administratives qui restent tout à fait rétrogrades. On nous refuse une caution du président du Pays. Nous ne voulons pas signer un énième protocole d’accord, en l'occurrence un sixième qui n’aurait pas plus de valeur que les autres. Les praticiens hospitaliers pensent que ce n’est pas un gros effort que de mettre une signature sur un document pour engager son gouvernement à l’application de textes. Là on ne peut même pas avoir cela. Finalement on n’a rien de plus qu’avant. »



Mar Lévy et les médecins ayant participé aux négociations présenteront le compte rendu des négociations jeudi matin à 8h00 en assemblée générale aux médecins hospitaliers. Ensuite ils voteront la reconduction de la grève et la poursuite des négociation ou bien la signature d’un protocole d’accord selon les terme décidé lors de La Réunion mercredi soir.