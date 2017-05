Grève : des élèves craignent de perdre 9 mois de travail

NUKU HIVA, le 17 mai 2017 -À Nuku Hiva treize élèves de la section sportive du collège de Taiohae devaient prendre l’avion mercredi après-midi pour Tahiti. Ils ont un vol samedi soir pour la métropole. Un séjour sportif, pédagogique et culturel de deux semaines est prévu. Il est le fruit de 9 mois d’efforts hors temps scolaire. Il tombera à l’eau si la grève ne prend pas fin avant vendredi soir.



" Les bagages sont prêts, les élèves étaient sur le départ quand on les a tous appelés pour leur demander de se rendre non pas à l’aéroport mais au collège", rapporte Cédric Magnier, professeur d’EPS au collège de Taihoae et coordinateur de la section sportive du collège. "Sur le coup ils n’ont rien dit. Mais, une fois au collège, ils ont marqué une certaine déception ." La grève a cloué l’équipe au sol.



L’équipe, ce sont treize élèves, entourés de quatre adultes. Tous de la section sportive du collège. Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, ses membres se retrouvent hors temps scolaire dans le cadre d’un projet sportif, pédagogique et culturel. "En août dernier, nous avons présenté ce projet aux élèves et parents d’élèves ", se rappelle Cédric Magnier. "Il consiste en un échange entre les élèves des collèges de Nuku Hiva, Niort et Amiens. L’idée est de faire sortir les élèves marquisiens ; de leur donner une chance de voir autre chose. "



Ce projet doit se conclure par un déplacement en métropole du 20 mai au 4 juin. Au programme : rencontre avec les classes, présentation de Powerpoint sur la Polynésie ; d’un hakka sur le thème du four marquisien ; participation à un championnat de football ; visite du Futuroscope, de la cathédrale d’Amiens, de la Tour Eiffel, du Stade France ou bien encore des installations du club professionnel (ligue 2) d’Amiens.



Pour assurer, en métropole, les élèves se sont retrouvés les mercredis et vendredis après-midi après les cours. Ils ont répété leur danse, mis en forme les documents Powerpoint, ont suivi des entraînements sportifs. En parallèle, la section sportive a dû chercher des fonds. Au total, le budget est de 6 millions de Fcfp. Le club AS jeunesse marquisienne, la commune de Nuku Hiva, la Codim, des partenaires privés ainsi que les familles (à hauteur de 30%) ont mis la main à la poche. "Nous avons aussi récolté des fonds via un grand repas dansant avec 300 personnes, tombola et vente de tricots ", se souvient Cédric Magnier.



Mais le projet est menacé. À quelques jours du départ vers la France, élèves et accompagnateurs sont toujours aux Marquises. "On devait partir par le vol de mercredi pour pouvoir participer à un tournoi à Tahiti en prévision des matchs qui nous attendent." Si le mouvement de grève persiste, c’est le déplacement en France qui est compromis.

Delphine Barrais