Grève de la faim contre EDT : coup médiatique ou lutte sociale ?

PAPEETE, le 20 décembre 2016 - En vérité, ça semble être les deux. La campagne virale d'Ariitai'a Tiai contre les prix de l'électricité a peu de chance de faire plier la multinationale Engie, mais il a réussi à imposer sa voix dans le débat public.

Ariitai'a Tiai a annoncé commencer une grève de la faim il y a un mois maintenant. Cet habitant de Moorea entend dénoncer "l'attitude insupportable d'Engie/EdT en Polynésie qui depuis des années fait des marges au-delà du raisonnable sur le dos des consommateurs Polynésiens". Il accuse l'entreprise de corruption et de menaces contre sa personne. Il veut du coup rencontrer directement la directrice générale d'Engie en métropole, Isabelle Kocher, et refuse de rencontrer la direction locale du groupe. Ce qui est surprenant, c'est cette focalisation sur la multinationale, alors même que les tarifs de l'électricité sont en réalité décidés par le conseil des ministres de la Polynésie…



Du coup on peut se demander si le but final du militant est de faire plier EDT ou s'il s'agit juste de faire le buzz en promouvant ses idées altermondialistes. Il s'inscrirait d'ailleurs dans toute une nouvelle vague de militantisme moderne qui utilise les médias sociaux et traditionnels pour faire passer des messages anticapitalistes, comme théorisé dès 2003 dans le best-seller "Guerilla kit, Nouveau guide militant".



Car Ariitai'a est très versé dans les moyens modernes de communication. Il a ainsi créé une communauté sur Facebook, "Unis pour une électricité juste en Polynésie", qui rassemble plus de 26 000 internautes. Ses soutiens ont appelé la population à jeûner elle aussi, un jour ou deux, pour encourager sa démarche. Une vingtaine de personnalités locales auraient suivi le mouvement (nos confrères de Radio1 citent "l’adjoint à la mairie de Faa’a, Moetai Brotherson, l’écrivain Rai Chaze, ou le chanteur Taaroanui Noble"). Enfin, l'Assemblée de Polynésie a dû débattre de son cas plusieurs fois ces derniers mois et une pétition de soutien a recueilli presque 300 signatures en un mois. Tout ça lui a permis de bénéficier de dizaines d'articles, de reportages radios et d'interviews à la télévision pour y exposer ses idées.