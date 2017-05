Grève : la CPS enquête sur les arrêts maladie des pompiers

La réaction du gouvernement n'a pas tardé à tomber. Le Pays dénonçait, mercredi, dans un communiqué, des arrêts de travail de complaisance décernés aux pompiers grévistes de la société ADT. "Le gouvernement s'élève par ailleurs contre les propos tenus hier soir [mardi, NDLR] à la télévision par un syndicaliste qui affirmait répondre à une réquisition du haut-commissaire par un arrêt maladie. Le conseil des ministres en appelle au respect des règles déontologiques par les médecins qui pourraient délivrer des actes de complaisance. Le Conseil de l’ordre des médecins sera saisi de cet état de fait."



Suite à ces déclarations du Pays, les représentants syndicaux de O Oe to oe Rima rétropédalaient, indiquant hier matin, que les arrêts maladie sont justifiés et que tous les pompiers se sont "mis en arrêt maladie à cause du malaise qui existe, depuis un certain temps, au sein de l'entreprise."



Par ailleurs, Éric Dumas indiquait hier avoir alerté les autorités du Pays "sur ce qu'il convient d'appeler une conjonction suspecte des arrêts maladie en temps de grèves".



De son côté, le docteur Soubiran, président du Conseil de l'ordre des médecins, indique "si c'est une déclaration d'ordre général, il sera difficile d'intervenir pour le Conseil de l'ordre parce que les médecins font des prescriptions en leur âme et conscience par rapport à ce qu'ils observent. Maintenant, si le gouvernement porte plainte nommément contre des médecins par rapport à des arrêts de travail spécifiques, à ce moment-là, le Conseil de l'ordre engagera une procédure. Tout dépend de la forme que l'interpellation du Pays prendra."



En fonction de la réaction du Pays, signalement ou plainte, la réponse ne sera pas la même. Néanmoins, le médecin fait remarquer que "la question des arrêts de travail de complaisance est une question récurrente dans les conflits sociaux", et de rappeler que "la CPS [Caisse de prévoyance sociale, NDLR]dispose de moyens pour prouver qu'un arrêt de travail est justifié. Au Conseil de l'ordre, nous n'avons pas de moyens d'enquête. Par contre, la CPS a des agents habilités à procéder à des contrôles."



Selon nos informations, le Pays aurait demandé à la CPS de procéder à tous les contrôles, afin de vérifier que les arrêts maladie sont bien justifiés.