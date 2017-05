Gravats déversés à Taharuu : résultats positifs à l'amiante

Fibres d'amiante de type Chrysotille et Crocidolite

toxiques

qui travaillait pour le Pays

veut pas incriminer le maire de Paea

C'est lui-même qui est venu déposer ces déchets chez une famille dont j'ai les attestations. Donc, j'ai fait un courrier au maire et à tous les ministères pour prendre des mesures qui s'imposent pour saisir le procureur

Il y avait le camion de la commune de Paea

C'était pour aller plus vite

voulait du bois et je lui ai dit eh bien on a du bois. Donc, nous avons rempli le premier camion et sur l'autre camion, nous avions mis un peu de gravats, et elle m'a dit qu'elle voulait tout. C'est pour cela que le camion est venu. Donc, nous avons déchargé le premier camion puis nous commencions à déverser le second. Mais quand elle a vu les gravats, elle a dit non pas les gravats. Mais son neveu a dit : mamie ici c'est chez nous. Allez mettez dedans

il n'y a jamais eu d'amiante sur des maisons individuelles

À l'école d'Apatea, il y a trois poteaux en fibrociment amiantés qui ont disparu. Donc, Bernard a pris ces poteaux et les a cachés. Il les a emmenés au service technique – et il y a des témoins – avec des travailleurs de la mairie, et aujourd'hui, ils ont disparu. On cherche où se trouvent ces poteaux amiantés. Donc, si ces déchets sont amiantés, c'est lui qui a mis ces poteaux là.

L'école a été désamiantée par une société, et il restait deux poteaux. Maintenant pour pouvoir camoufler, il fallait les faire disparaître. Il y a eu des auditions qui ont été faites par la gendarmerie, auprès d'un travailleur de la commune de Papara. Et il a affirmé qu'il est allé retirer les deux poteaux amiantés, sur ordre de Bernard Roure

Ces potelets ont été acheminés chez Enviropol pour partir en Nouvelle-Zélande dans des emballages spécifiques. Le Pays et la CPS sont au courant de tout cela

Nous ne pouvons pas retirer ces déchets. Maintenant, on sait qu'il y a de l'amiante. J'ai fait baliser l'endroit pour que les enfants n'aillent pas jouer avec ces morceaux d'amiante parce que c'est dans une propriété privée. Après, il n'y a que des entreprises spécialisées qui peuvent retirer ce genre de déchets

Papara n'est pas une poubelle et il ne faut pas la polluer. Surtout pas du côté de Taharuu, où les gens sont déjà bien sinistrés souvent quand la Taharuu fait des siennes. Si en plus on leur met des déchets qui sont pollués par l'amiante, ça craint.