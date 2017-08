Grande vente aux enchères de biens de l'armée et de la gendarmerie

"coquille mousse phénolique pour tube".

PAPEETE, le 11 aout 2017 -Chasseurs de bonnes affaires, réservez-vous quelques jours entre le 21 et le 24 aout prochains. France Domaine organise la plus grosse vente aux enchères de l'année avec des lots qui intéresseront à la fois le grand public et les professionnels.À cause de l'ampleur de l'événement, les enchères seront organisées sur quatre jours et dans sept lieux différents. Le mieux sera donc de se préparer en récupérant la liste des lots sur le site du Haut-commissariat (www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr) et d'aller repérer les lots en avance.>>> Télécharger le descriptif en PDF Les deux premiers jours (lundi 21 et mardi 22 aout 2017) les biens vendus concerneront essentiellement ceux de l'Armée, et la vente se fera au camp de Arue. Pour ces lots, la visite s'effectuera le vendredi 18 aout de 8h à 10h du matin. Les acheteurs potentiels découvriront une grande variété de bonnes affaires. Parmi les moyens de transport citons des dizaines de bus, camionnettes, voitures ou scooters. Pour les professionnels, des dizaines de lots très spécialisés en intéresseront certains, entre les bétonnières, démonte-pneus, tondeuses, citernes mobiles de carburant… Et d'autres objets aux noms exotiques comme une moto-faucheuse, un gerbeur, une machine à tronçonner le bitume, une mortaiseuse… Et aussi des lots qui éveilleront l'intérêt des particuliers, entre les matelas, les vélos d'appartement, le mobilier, de nombreuses armoires métalliques…Mercredi ça se passera à la caserne de la gendarmerie de Faa'a avec principalement des voitures et des deux-roues… Et 6 quads à vendre ! On y trouvera aussi des réfrigérateurs, gazinières, copieurs et un bureau.Cette gabegie de bonnes affaires se terminera jeudi par une tournée allant de la base militaire de Fare Ute, en passant par le Service des affaires maritimes, le haut-commissariat et la DSP, pour finir sur l'ancien site de la SAO de la DICOM à Sainte Amélie (derrière la Gendarmerie). Il s'agira cette fois encore de beaucoup de voitures, 4x4 et deux-roues, en plus d'un vrai bric-à-brac à la base militaire comprenant entre autres une dizaine de lots dePour ceux qui ne sont pas familiers de ce type d'enchères, quelques mises en garde tout de même. D'abord le prix que vous paierez si vous avez gagné un lot sera plus élevé que votre enchère : le prix d’adjudication est toujours majoré de 16 % pour frais (taxe forfaitaire de 11% et droits d’enregistrement de 5%). À garder à l'esprit avant de surenchérir…Ensuite, tous les lots doivent être payés en espèces ou par chèque juste après la fin des ventes, et doivent être enlevés dans la journée. Ça peut nécessiter d'avoir un camion ou une dépanneuse à disposition, en particulier quand il s'agit d'un appareil industriel ou d'un véhicule qui ne roule pas.Car les biens sont vendus en l'état, aussi il est généralement avisé, surtout pour les voitures, de venir aux heures de visites avant les enchères avec un ami ou un parent doué en mécanique. N'oubliez pas que même si un véhicule démarre, il ne roulera pas forcément. Cette voiturepourrait rapidement ressembler à une galère…