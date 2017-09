Grand dépistage de la tuberculose à Mahina

C'est une maladie qui est liée à une bactérie et qui peut prendre plusieurs formes. Mais le plus souvent, elle est pulmonaire, et quand elle est pulmonaire, elle peut être contagieuse. Elle se transmet par les sécrétions respiratoires. Quand on tousse, on projette la bactérie dans l'air, et on peut contaminer les personnes qui sont dans la même pièce ou qui sont à une courte distance. Le risque de contamination est augmenté quand on est proche, quand on reste longtemps de façon rapprochée, quand les rencontres sont répétées et quand on se retrouve dans une pièce qui est fermée et peu ventilée.

Il y a des risques de mort si on ne se traite pas. Par contre, si on se traite, on guérit de cette maladie. Mais le traitement est long. C'est embêtant pour les patients, mais c'est important de mener le traitement jusqu'au bout pour en guérir.

Pour la tuberculose pulmonaire, parce que c'est celle-ci qui est la plus fréquente, les symptômes sont : une fatigue générale, un amaigrissement, une toux qui traine, une fièvre pas trop élevée qui traine aussi et puis des sueurs la nuit.

Ça se passe en trois étapes. On va injecter à la surface de la peau en intradermique. En fait, on va interroger le corps pour voir s'il a déjà rencontré la bactérie. Et au bout de trois jours, si le corps a déjà rencontré la bactérie, il va réagir et il va faire une grosse induration. Et s'il n'a jamais rencontré la bactérie, ça va être tout petit ou on ne va rien voir.

Tout le monde peut développer la maladie, et les personnes immunodéprimées sont les plus vulnérables. Ce sont des personnes qui ont d'autres maladies et qui les fragilisent. Du coup, elles développent plus facilement la tuberculose. Après, chez les enfants, nous sommes également très prudents parce que quand ils sont touchés, ils vont développer plus facilement la maladie.