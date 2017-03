RAIVAVAE, le 22 mars 2017 - La pirogue traditionnelle Faafaite a entrepris un périple de trois semaines aux îles Australes pour soutenir le projet de grande réserve marine Rahui Nui No Tuhaa Pae, porté par la population locale. L’équipage accueille à bord des élus des îles, des membres d’associations, des pêcheurs, des journalistes, des scientifiques et des représentants de la fondation Pew, qui finance cette expédition.



La pirogue a quitté Tahiti mercredi 15 mars, après une cérémonie de départ aux jardins Paofai. Le jeudi matin, les vents n’étant pas très favorables, la pirogue était encore aux abords de Tautira après avoir tiré des bords toute la nuit. Mais après avoir contourné Tahiti, un vent providentiel a permis de maintenir le cap sud-est, tout droit vers Raivavae, la première étape du voyage.



Le samedi suivant, quelques grains et une série d’arc-en-ciel ont donné le sentiment à l’équipage de franchir une frontière. C’était alors le moment de faire la cérémonie du Otia Moana, pour célébrer le passage dans la mer des Australes. Comme le veut la tradition, les marins ont alors fait des offrandes à la mer et se sont recueillis sur le pont. La célébration s’est poursuivie par des chants accompagnés par les ukulele.



Après quatre jours de voyage au large, la pirogue est arrivée sur la plage d’Anatonu à Raivavae ce lundi matin. Une grande partie de la population de l’île attendait les navigateurs avec des chants, des danses et un four tahitien. Mooria Mooria Iti, un membre de l’équipage originaire de Rurutu, vice-Président de l’association Rahui Nui No Tuha’a Pae, a pris la parole à l’arrivée pour présenter à la population le but de l’expédition. Il a lancé : « Grâce à cette pirogue, les îles des Australes sont réunies aujourd’hui pour protéger notre océan». La fête s’est poursuivie toute la journée sur la plage d’Anatonu.



Mardi, la population de l’île et les enfants des écoles ont été invités à monter à bord de la pirogue pour découvrir les bases de la navigation traditionnelle avec les ihitai (marins). La scientifique à bord, Hannah Steewart, a également initié les enfants à la biologie marine avec un filet à plancton et des microscopes.



Ce mercredi à 17 heures, un débat sur le projet de réserve marine est organisé par la mairie à Rairua, suivi d’une soirée cinéma. La pirogue partira en direction de Tubuai jeudi matin.