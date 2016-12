Google Play : Edouard Fritch demande la reconnaissance de la Polynésie

PAPEETE, 29 décembre 2016 - Par un courrier adressé à Google France, mercredi, le président Fritch demande à ce que le plan d’adressage IP de Polynésie française soit référencé par le géant de l’internet sur sa plate-forme de téléchargement Google Play.



Un tel référencement permettrait aux internautes polynésiens utilisant le système d’exploitation Androïde – c’est-à-dire tous les propriétaires de smartphones ou tablettes autres que ceux vendus par Apple ; en somme l’immense majorité – de télécharger les applications payantes ou celles proposant des achats intégrés sur la plateforme Google Play.



Actuellement, cette fonctionnalité n’est possible que par le biais d’une connexion internet via VPN (Virtual Private Network), d’accès difficile pour le commun des utilisateurs d'internet. " Certains internautes polynésiens ne peuvent accéder à des applications développées en Polynésie à partir de la plate-forme de téléchargement Google Play, pour Androïde ", relève le président de la Polynésie française, dans ce courrier adressé mercredi 28 décembre à Nick Leeder, le directeur général de Google France. " Notre Pays, bien qu’étant une collectivité ultramarine française, ne fait pas partie des pays pouvant accéder aux applications payantes mises en ligne sur votre plate-forme. Ainsi, des applications comme Tahiti Kiosque ou Viber ne sont accessibles que par des moyens détournés (…) ", détaille aussi Edouard Fritch. " Conscient des effets que ces verrous techniques peuvent avoir sur le développement des usages numériques en Polynésie française, je souhaiterais que notre collectivité puisse désormais apparaître dans la liste des pays autorisant la mise à disposition de solutions et applications payantes ".



Ce référencement permettrait d'ouvrir de nouvelles perspectives économiques aux commerçants polynésiens souhaitant vendre des services via une application disponible sur Google Play. Car, si on ne peut pas consommer de services payants via Google Play depuis la Polynésie française, on ne peut pas non plus en vendre, pour les mêmes raisons. Parmi nos voisins du Pacifique, seules la Nouvelle Zélande et l'Australie ont obtenu leur inscription sur la liste des marchands possibles via Google Play.



Par défaut, la plate-forme Google Play bloque le téléchargement des applications payantes ou proposant des fonctionnalités marchandes. Un déblocage est ensuite possible au coup par coup, sur demande, par le biais du référencement de plages d’adresses IP utilisées par le commerçant ou l'utilisateur. Chaque pays du monde est associé à des plages d’adresses IP. Pour l’instant, celui utilisé en Polynésie française n’est pas reconnu par Google Play.



Cela pourrait changer après la demande officielle faite par le chef de l’exécutif polynésien. Mais rien n’oblige Google à donner suite.