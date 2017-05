Golf – Tahiti Open International : Un nouveau départ pour le Golf de Moorea

Louis Lesourd, secrétaire de la fédération polynésienne de golf



Les nouveautés de cette édition ?



« En professionnels, on est à peu près sur les mêmes chiffres avec une quarantaine de pros en provenance de Nouvelle Zélande, d’Australie, de Nouvelle Calédonie, d’Angleterre et de métropole. La nouveauté, c’est la forte présence des amateurs étrangers. On a d’excellents joueurs amateurs de Nouvelle Calédonie, de Rarotonga et Papouasie Nouvelle Guinée. Je pense que ce sera un nouveau départ pour l’Open de Tahiti, ce qui est très encourageant. »



C’est un gros investissement pour la fédération ?



« C’était important de le faire pour faire connaître la destination Polynésie. Le but c’est d’attirer des golfeurs vers la Polynésie. Le parcours d’Atimaono est très beau mais celui de Moorea est particulièrement beau lui aussi. Tous ces joueurs reviendront chez eux. Je pense que nous avons à Moorea un des plus beaux parcours du Pacifique sud, avec une vue magnifique mais aussi un parcours intéressant du point de vue golfique, avec une partie plaine et une partie montagne, ce qui est très rare. »



Le public peut venir assister à la compétition ?



« Bien sûr, ce sera une occasion de voir évoluer des joueurs de très bon niveau. Plus on aura de public et plus ce sera intéressant pour nous. Nous voulons faire connaître notre passion. Tout le monde est le bienvenu, nous avons un très beau club house à Moorea, pour se restaurer. Le parcours se situe en fait dans un magnifique parc, c’est une promenade avec une très belle vue sur la montagne et sur la mer. » Propos recueillis par SB