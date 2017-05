Golf – Classic Central Tahiti Infos : Marama Vahirua et Vaea Nauta au top

Parole à Jean Pierre Lormeau



Satisfaits de cette 2e édition ?



« Nous avons eu plus de 130 compétiteurs au total, nous sommes donc satisfaits. La météo a été avec nous, ce qui a été appréciable. C’est une bonne préparation pour nos joueurs avant l’Open International qui se déroulera cette année à Moorea. On essaie chaque année de s’améliorer et de proposer des choses nouvelles. Il y avait des points de ravitaillement tout au long du parcours. »



Le golf se développe bien à Tahiti ?



« On a moins de golfeurs qu’auparavant, nous manquons cruellement de « practices » plus proche de la ville depuis que ceux de deux hôtels de Punaauia ont fermé. Le golf est loin, ce n’est donc pas évident de faire venir les gens. Mais nous sommes confiants en nos atouts, ceux qui viennent, souvent pour la journée, ne le regrettent pas, le site est magnifique et permet aux gens de passer une excellente journée. »



Des joueurs de qualité étaient présents ?



« Tout à fait, je citerai nos trois jeunes Ari Demaeyer, Maggy Dury et Flavia Reid-Amaru qui vont partir pour les championnats de France et qui sont nos meilleurs espoirs. La relève est là, je crois qu’il y a une soixantaine de joueurs inscrits à l’école de golf. C’est un peu le réservoir de nos futurs champions. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie tous nos sponsors, notamment Air Tahiti Nui, Vaimato, bien sûr Tahiti Infos, le Fare du collectionneur, Edt Engie, Fenua TV, Hine et bien d’autres pour tous les lots offerts. Je remercie également tous les joueurs qui ont participé et tous les membres de l’organisation. »