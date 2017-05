Gironde: à 12 ans, il donne l'alerte sur la conduite de son père ivre mort

Bordeaux, France | AFP | mercredi 30/05/2017 - Un enfant de 12 ans a peut-être évité un grave accident, dimanche en Gironde, en alertant sa famille, qui a prévenu la gendarmerie, sur la conduite inquiétante de son père, qui s'est révélé avoir 2,76 grammes d'alcool par litre de sang, a indiqué mercredi la gendarmerie.



Dimanche vers 13H30, un homme d'une cinquantaine d'années et son fils circulaient sur l'autoroute A63 au sud de Bordeaux en direction de Bayonne, lorsque l'enfant, "ne se sentant pas en sécurité" au vu de la conduite de son père, a téléphoné à un membre de sa famille, qui a lui-même prévenu les gendarmes, a précisé la gendarmerie de Gironde sur sa page Facebook.



Une patrouille motorisée a alors rattrapé le véhicule, qui était arrêté sur une aire de repos à Lugos (Gironde). Dans l'habitacle, d'où se dégageait "une forte odeur d'alcool", l'homme était profondément endormi au volant, et "désorienté" et "incapable de répondre aux questions" quand les gendarmes l'ont réveillé "après plusieurs secousses".



L'enfant a expliqué aux militaires que son père avait bu de la "boisson anisée" avant de prendre le volant, et que ce n'est qu'après son insistance --et après un léger accrochage--, que le père a consenti à s'arrêter sur l'aire de repos, où il s'est endormi.



Le conducteur a été contrôlé avec une alcoolémie de 2,76 g/l. Placé en garde à vue, il sera jugé pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et mise en danger de la vie d'autrui.



L'enfant a été remis à sa mère.



