Gilles Parzy va défendre l'agriculture du Pacifique à l'ONU

Gilles Parzy, éco-consultant, certificateur bio, cofondateur du POETcom et représentant du Pacifique au Comité de la sécurité alimentaire de l'ONU

"L'autosuffisance alimentaire dans le Pacifique ne sera possible qu'avec des techniques du bio"



Que vas-tu faire à ce Comité sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'ONU ?

Je vais essayer de revendiquer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pacifique, notamment dans le défi des dérèglements climatiques. Voilà, c'est un challenge auquel sont confrontées toutes les îles du Pacifique où il y a énormément de surconsommation par rapport à la production. On oublie de plus en plus qu'on peut tirer notre propre sécurité alimentaire nos îles, comme on l'a toujours fait depuis des millénaires avec pourtant des technologies et une agro-biodiversité beaucoup moins développés. Nous avons aujourd'hui un gros potentiel pour assurer la sécurité alimentaire de toutes les îles du Pacifique.



Tu es très actif dans le bio à Tahiti, mais aussi dans tout le Pacifique

C'est vrai qu'à titre privé je suis certificateur pour un organisme européen dans tout le Pacifique, l'un des trois certificateurs accrédité par le POETcom, l'organisation régionale qui gère l'agriculture biologique pour l'ensemble des pays et territoires insulaires du Pacifique, qui a créé la norme océanienne de l'agriculture biologique. Cette norme a été récemment étendue au tourisme durable.



Comment se porte le bio à Tahiti par rapport au reste du Pacifique ?

Il y a beaucoup d'aspects qui sont plus avancés dans l'Ouest du Pacifique. Ici il y a encore une loi de Pays qui encadre l'agriculture biologique et qui la limite aux produits alimentaires, alors que dans l'ouest du pacifique bien d'autres produits sont certifiables, du monoi aux huiles essentielles comme le tamanu. Et bien sûr désormais les services touristiques. Je reviens du Vanuatu où j'ai entraîné de futurs inspecteurs qui vont pouvoir certifier sous cette norme bio-tourisme, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé que chez nous, et on peut en prendre de la graine.



Ta mission à l'ONU concernera la sécurité alimentaire, mais est-ce vraiment possible de nourrir tout le Pacifique avec une production locale et biologique ?

Cette autosuffisance ne peut justement être possible qu'avec des techniques bio, en incluant l'agro-biodiversité. On sait tous que l'ère des produits issus de la pétrochimie arrive sur sa fin, donc il est temps de réintroduire dans le pacifique des techniques qui étaient pratiquées de façon ancestrales, et qui demandent à être améliorées en profitant des nouvelles découvertes dont celles de la science, qui explique les processus et propose des outils très performants en matière phytosanitaire, de propagation de la biodiversité, de la protection du sol…



Il faut aussi lier cette sécurité alimentaire aux liens qui unissent les peuples à la terre nourricière et à l'océan, des problématiques complètement ignorées des continentaux et que je leur rappellerai à Rome.