Gilles Naras et Stéphane Motard : Sculpture sur pierre

PAPEETE, le 18 novembre 2017 - Du 21 au 25 novembre la maison de la culture met la sculpture à l'honneur, en présentant l'exposition de Gilles Naras et Stéphane Motard.



Pour ce mois de novembre, la maison de la culture accueille les sculptures de Gilles Naras et Stéphane Motard du 21 au 25 novembre 2017 dans la Salle Muriavai . Les pierres n’ont pas de secrets pour eux, qui dialoguent avec passion et patience au quotidien avec cette matière aux multiples reflets.



Ébéniste de formation, Gilles Naras a une idée fixe : celle du voyage. L’Europe, l’Afrique, puis un tour du monde qui le mène à Tahiti et le laisse sous le charme de nos îles. D’abord engagé auprès de l’enfance inadaptée, il revient à son métier d’origine et en 2011 se met à la pierre, rencontre du hasard et de son travail dans la bijouterie artisanale. Des luminaires naissent, des objets usuels revisités, portés par une technique très personnelle qui consiste à reconstituer des pierres découpées en les mêlant à d’autres matériaux. Le bois, le plexiglass, apportent les jeux de transparence et de matière, au gré des formes créées par la nature…



Stéphane Motard est pour sa part amoureux des lignes, des volumes et des formes organiques. Il passe du travail de la résine pour les bateaux au travail de la pierre et exprime sa sensibilité en tant que sculpteur désormais. Le basalte des vallées de Tahiti et la phonolite de Moorea nourrissent son inspiration ; formes et coloris donnent naissance à des formes épurées, angles saillants et galbes généreux. Illuminées par le poli de la pierre, les œuvres tournent sur elles-mêmes, s’admirent de toutes parts et donnent corps à une inspiration polynésienne autour du regard.